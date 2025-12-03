Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Diyabet adeta patlama yaptı! 10 yılda yüzde 90'lık artış

Türkiye'de halk arasında "şeker hastalığı" olarak bilinen diyabet sayısı son 10 yılda adeta patlama yaptı. 2050 senesi için yapılan tahminler 25 yıl erken geldi. Çocuklardan yetişkinlere varan hareketsizlik, sağlıksız beslenme, genetik riskler ve obezite sayıları kar topu etkisiyle büyüttü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Diyabet adeta patlama yaptı! 10 yılda yüzde 90'lık artış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 21:01
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 21:01

Vücudun insülin seviyelerindeki dengenin yerle bir olduğu rahatsızlıklardan biri olan sayıları çığ gibi büyüdü. Vücudun iç organlarına ve tüm yapısına zarar veren diyabetin ulaştığı korkutucu sayılar , İstanbul Atlas Üniversitesi Bilimleri Fakültesi ve Diyetetik Bölümü tarafından Dünya Diyabet Günü kapsamında "Diyabet, Beslenme ve " başlıklı konferansta ele alındı.

Diyabet adeta patlama yaptı! 10 yılda yüzde 90'lık artış

DÜNYA GENELİNDE ARTIŞ YÜZDE 45

Konferansta, diyabet ve beslenme ilişkisiyle özellikle Tip 2 diyabetle ilgili son dönemde yapılan genetik çalışmalar ele alındı.

Açıklamada konferanstaki görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Emel Alphan, dünya genelinde diyabet artış oranının yüzde 45 olduğunu, diyabet insidansının tüm dünyada artmaya devam ettiğini vurguladı.

Diyabet adeta patlama yaptı! 10 yılda yüzde 90'lık artış

2050'DE BEKLENİLEN RAKAMLAR 25 YIL ERKEN GELDİ!

Uygun bakım ve refah desteğine erişim sağlandığında diyabetlilerin iyi yaşama şansına sahip olacağına işaret eden Alphan, "Milyonlarca diyabetli evde, işte ve okulda günlük öz yönetimlerini sağlamada zorluklarla karşılaşıyor. Diyabet bakımı, genellikle sadece kan şekerine odaklanır ve bu da diyabetlileri bunaltabilir." değerlendirmesini yaptı.

Alphan, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından yapılan tahminlere göre dünyada 2050'de ulaşılacağı düşünülen 853 milyon diyabetli sayısına 2024'te ulaşıldığı bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"2000'den 2025'e kadarki dönemde diyabetli sayısı 151 milyondan 589 milyona çıktı, diyabetli sayısı 4 kat arttı. Bu çok ciddi bir oran. 1998 ve 2010 yılında yapılan Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans (TURDEP I ve II) çalışmaları sonuçlarına göre, 10 yılda yüzde 7,2'den yüzde 13,7'ye çıkmış. Yüzde 90 oranında bir artış var."

Diyabet prevalansının yüzde 17-18 civarında olduğunu bildiren çalışmaların olduğuna dikkati çeken Alphan, "Yani ülkemizde her 5 kişiden birinin diyabetli olduğunu söyleyebiliriz ki diyabetli olmayan kişiler arasında sayılan ama diyabet tanısı almayan çok kişi var. Türkiye, Rusya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Teknoloji hayatımızda önemli ölçüde yer alıyor. Toplum olarak spor ve egzersiz yapmayı sevmiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Diyabet adeta patlama yaptı! 10 yılda yüzde 90'lık artış

ÇOCUKLARDA ŞİŞMANLIK ARTTI, TİP 2 DİYABET GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Alphan, son zamanlarda şişmanlığın artışıyla birlikte çocuklarda da Tip 2 diyabetin görülmeye başlandığını anlattı.

Obezitenin Tip 2 diyabete yol açan en önemli faktörlerden biri olduğuna işaret eden Alphan, Tip 2 diyabet tanısı konulan kişilerde, yüzde 80 oranında obezite tespit edildiğini belirtti.

Diyabet yönetiminde sadece kan şekerine değil, diyabetin yol açacağı risklere karşı alınacak önlemlere de odaklanılması gerektiğini vurgulayan Alphan, şunları kaydetti:

"Yüksek kan şekeri uzun vadede kalp ve damar sağlığını, böbrekleri, göz sağlığını ve sinir sistemini etkilemektedir. Diyabetin kontrol altında tutulması için egzersiz, sağlıklı beslenme, sigara ve alkol kullanmamak, uyku kalitesi ve uyku düzenine dikkat etmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile ilgili pek çok önlem alınmalıdır. Diyabet tedavisi ve kontrolü, birçok disiplinin bir arada çalıştığı bir alan olmalıdır. Diyabetin doğru yönetilmesinde farkındalık ve eğitimin yeri çok önemlidir."

Marmara Üniversitesi Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Süsleyici de gen tedavileri, CRSPR çalışmaları ve farmakogenetik alanında Tip 2 diyabetle ilgili kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri üzerinde çalışmaların yapıldığını aktardı.

Farmakogenetik analizi yapan merkezler olduğunu, bu merkezlerde kan örneklerinin analiz edilerek, kişinin genetik özelliklerine uygun olan ilaç tedavilerinin planlandığı bilgisini paylaşan Süsleyici, "Gen terapisiyle Tip 2 diyabet tedavisi mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gençlik tehlike altında! Türkiye'de sigaraya başlama yaşı alarm veriyor
Çocuklarınız bunları sakın tüketmesin! Uzman doktordan ebeveynlere kritik uyarı
ETİKETLER
#Sağlık
#genetik
#beslenme
#diyabet
#obezite
#Tip2diyabet
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.