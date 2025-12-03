2025 son dolunayı ne zaman saat kaçta olacak?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın karşı tarafında bulunduğu evresi olarak tanımlanıyor.

2025 yılının son Dolunayı öncesinde geri sayımda sona yaklaşıldı.

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın zıt tarafında yer aldığı evresi.

Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda ortaya çıkar.

Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile tam karşı konumdadır.

DOLUNAY NE ZAMAN?

Aralık ayı dolunayı, 5 Aralık 2025 Cuma günü meydana gelecek.

Dolunay, saat 02:13'te gerçekleşecek.