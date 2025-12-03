Trabzonspor Vanspor Türkiye Kupası Canlı Maç Anlatımı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Trabzonspor, İmaj Altyapı Vanspor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, Hakem Gürcan Hasova tarafından yönetilecek.

1996'DA VANSPOR'A YENİLEN TRABZON ŞAMPİYONLUK KAÇIRMIŞTI

1996 yılında Trabzonspor'un Vanspor'a 1-0 yenildiği maç, bordo mavili taraftarlar için unutulmaz bir yara açmış, o dönem kaçan şampiyonlukta bu yenilginin büyük payı olmuştu. 1996'daki mağlubiyeti hatırlattığı için Trabzonspor taraftarı, bugünkü karşılaşmaya büyük anlam yüklemiş durumda.

TRABZONSPOR EN SON 2019-2020 SEZONUNDA KUPANIN SAHİBİ OLMUŞTU

En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor’u finalde 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi olan bordo-mavililer, geçen 5 sezonun ardından bu başarıyı tekrar yakalamak amacında.

Kupada 17 final karşılaşmasına çıkan Karadeniz temsilcisi, bunların 9'unda galip geldi. İkişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor ile finalde karşılaşan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda şampiyonluk elde etmişti.

Son 2 sezon final oynama başarısını gösteren bordo mavililer, bu maçlarda kupayı kaldıramamıştı. 2023-2024 sezonunda Beşiktaş’a yenilen Fırtına, geçen sezon da Galatasaray karşısında yenilgi almıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Mustafa, Okay, Baniya, Arif, Ouali, Bouchouari, Cihan, Muçi, Olaigbe, Sikan

Vanspor: Çağlar, Erdi, Jevsenak, Medeni, Mitros, Traore, Jefferson, Regis, Mehmet, Erdem, Cedric