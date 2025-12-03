Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trabzonspor Vanspor Türkiye Kupası Canlı Maç Anlatımı

Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Trabzonspor ile Vanspor karşı karşıya geliyor. İşte Trabzon'da oynanan maçla ilgili detaylar ve canlı anlatım...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor Vanspor Türkiye Kupası Canlı Maç Anlatımı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 19:36

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Trabzonspor, İmaj Altyapı Vanspor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, Hakem Gürcan Hasova tarafından yönetilecek.

1996'DA VANSPOR'A YENİLEN TRABZON ŞAMPİYONLUK KAÇIRMIŞTI

1996 yılında Trabzonspor'un Vanspor'a 1-0 yenildiği maç, bordo mavili taraftarlar için unutulmaz bir yara açmış, o dönem kaçan şampiyonlukta bu yenilginin büyük payı olmuştu. 1996'daki mağlubiyeti hatırlattığı için Trabzonspor taraftarı, bugünkü karşılaşmaya büyük anlam yüklemiş durumda.

Trabzonspor Vanspor Türkiye Kupası Canlı Maç Anlatımı

TRABZONSPOR EN SON 2019-2020 SEZONUNDA KUPANIN SAHİBİ OLMUŞTU

En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor’u finalde 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi olan bordo-mavililer, geçen 5 sezonun ardından bu başarıyı tekrar yakalamak amacında.

Trabzonspor Vanspor Türkiye Kupası Canlı Maç Anlatımı

Kupada 17 final karşılaşmasına çıkan Karadeniz temsilcisi, bunların 9'unda galip geldi. İkişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor ile finalde karşılaşan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda şampiyonluk elde etmişti.

Trabzonspor Vanspor Türkiye Kupası Canlı Maç Anlatımı

Son 2 sezon final oynama başarısını gösteren bordo mavililer, bu maçlarda kupayı kaldıramamıştı. 2023-2024 sezonunda Beşiktaş’a yenilen Fırtına, geçen sezon da Galatasaray karşısında yenilgi almıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Mustafa, Okay, Baniya, Arif, Ouali, Bouchouari, Cihan, Muçi, Olaigbe, Sikan

Vanspor: Çağlar, Erdi, Jevsenak, Medeni, Mitros, Traore, Jefferson, Regis, Mehmet, Erdem, Cedric

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor Vanspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz canlı yayın bilgileri açıklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor Konyaspor'u da mağlup etti: Trendyol Süper Lig'de 4 gollü maç!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.