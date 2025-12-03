Kastamonu'da güpegündüz sokakta kovaladığı kişiye tüfekle ateş etti

Kategoriler
Aktekke Mahallesi Bakımevi Caddesi'nde yaşanan olayda Ö.H. ile C.M.A. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.M.A., elinde tüfek ile Ö.H.'yi caddede kovalamaya başladı.
Bir süre sonra tartıştığı kişiyi yakalayan C.M.A., tüfek ile ateş eti. Kurşunun isabet ettiği Ö.H.'ye bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayın şüphelisi C.M.A.'yı gözaltına alınırken, yaralanan Ö.H. ise sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.