Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Gaziantep'te eski koca dehşeti! Boşandığı eşini vahşice katlettiği bıçakla kendini ağır yaraladı!

Gaziantep'te eski koca vahşeti! Eski eşini defalarca bıçaklayarak katleden adam aynı bıçakla kendini ağır yaraladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 15:57

ilçesi Eyüpsultan Mahallesi’nde meydana gelen olayda ortalık adeta yangın yerine döndü! 32 yaşındaki İbrahim Halil Caymaz isimli şahıs, 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ve uzaklaştırma kararı bulunan 32 yaşındaki eski eşi Şerife Gelmeli’nin evine geldi.

Gaziantep'te eski koca dehşeti! Boşandığı eşini vahşice katlettiği bıçakla kendini ağır yaraladı!

ESKİ EŞİNİ ACIMASIZCA KATLETTİ!

Şüpheli şahsın eve girip kapıyı kilitlemesi sonrası tartışma çıktı. İkili evde bir süre tartıştıktan sonra İbrahim Halil Caymaz isimli şahıs, 2 çocuk annesi eski eşi Şerife Gelmeli’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı koca, daha sonrasında ise aynı bıçakla kendisini vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

Gaziantep'te eski koca dehşeti! Boşandığı eşini vahşice katlettiği bıçakla kendini ağır yaraladı!

EKİPLER KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Olay sonrası sesleri duyan çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde ikiliyi yerde hareketsiz şekilde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde Şerife Gelmeli’nin hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı katil zanlısı ise ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zanlının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öldürülen kadının cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#cinayet
#gaziantep
#bıçaklı saldırı
#şehitkamil
#aşk
#Geçimsizlik
#Yaşam
