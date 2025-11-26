Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Kadın cinayetinin cezası artık ömür boyu hapis! İtalya'da yasa tasarısı kabul edildi

İtalya'da kadın cinayetlerinin cezası artık ömür boyu hapis olacak. Ağır cezaları öngören yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

Kadın cinayetinin cezası artık ömür boyu hapis! İtalya'da yasa tasarısı kabul edildi
26.11.2025
26.11.2025
26.11.2025

Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, kadın cinayetlerinde ömür boyu hapis gibi ağır cezalar öngören yasa tasarısını oyladı. Parlamentodaki onay süreci, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tamamlandı.

Parlamentonun üst kanadı Senatoda temmuz ayında oylanıp kabul edilerek nihai onay için Temsilciler Meclisine gönderilen yasa tasarısı, iktidar ve muhalefetten 237 milletvekilinin verdiği "evet" oyuyla, oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

Kadın cinayetinin cezası artık ömür boyu hapis! İtalya'da yasa tasarısı kabul edildi

FAİL ÖMÜR BOYU HAPİS YATACAK

Bugünkü onayla yasalaşan düzenleme, İtalya Ceza Kanunu'na suçuyla ilgili yeni "577-bis" maddesini ekliyor. Söz konusu madde, bir kadının, sadece kadın olduğu için nefret veya ayrımcılık içeren eylemlerle ya da hak, özgürlük veya kişiliğini bastırma amacıyla öldürülmesi durumunda, failin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını içeriyor.

Kadın cinayetinin cezası artık ömür boyu hapis! İtalya'da yasa tasarısı kabul edildi

BAŞBAKAN MELONİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İtalyan basınındaki haberlere göre, Başbakan Meloni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadın cinayeti suçunu düzenleyen yasa tasarısının Parlamentoda onaylanmasından çok memnunum. Bu, kadınlara yönelik şiddetin barbarlığına karşı siyasetin birlik içinde verdiği önemli bir mesajdır. Önceden öngördüğümüz araçlara bir yenisini daha ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede bu yıl 1 Ocak ile 20 Ekim tarihleri arasında 85 kadın cinayeti işlendiği basına yansıdı.

