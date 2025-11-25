Annesinin cansız bedenini sakladı, yerine geçip devleti dolandırdı

İtalya'da Graziella Dall'Oglio, 3 sene önce hayatını kaybetti. 56 yaşındaki işsiz oğlu ise bu ölümden kimseye bahsetmedi. Hatta annesi yaşıyormuş gibi yaptı. Annesinin cansız bedenini, evde çamaşır odasında sakladı.

KILIK DEĞİŞTİRİP ANNESİNİN YERİNE GEÇTİ

İsmi açıklanmayan 56 yaşındaki adam, yetkililere annesinin ölümünü bildirmeyince emekli maaşını almak için ise kılık değiştirip, annesinin yerine geçti. Annesine benzemek için peruk takıp, kıyafetlerini giydi. Bu şekilde bankaya gidip 3 sene boyunca binlerce euroluk emekli maaşını aldı. Hatta sadece banka görevlilerini kandırmakla kalmadı kamu görevlilerini kandırdı ve annesinin kimlik kartını da yeniledi.

MEMUR İFŞA ETTİ

Annesi sayesinde 3 ev ve yıllık 61 bin dolarlık gelire sahip olan adamı ise bir gün ses tonu ele verdi. Bir memur, 'erkeksi' özellikler sergilediğini, sesinin ve boynunun kalınlığının garip olduğunu fark etti. New York Post'un haberine göre, bu sayede adamın dolandırıcılığı ortaya çıktı.

ANNEYE OTOPSİ YAPILACAK

Dall'Oglio'nun doğal nedenlerle öldüğü tahmin edilirken konuyla ilgili bir açıklama yapan Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti, "Muhtemelen doğal nedenlerle hayatını kaybetti fakat bu otopside belli olacak. Çok tuhaf ve çok ama çok üzücü bir olay" dedi.

İsmi açıklanmayan adamın bir naaşı saklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanması bekleniyor.