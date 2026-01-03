Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman belli olur? Sınav tarihleri ve başvurular

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? Hafta sonu MEB tarafından düzenlenen direksiyon ve e-sınavlara katılan sürücü adayları, sonuçların ne zaman açıklanacağını heyecanla araştırıyor.

MEB ehliyet sınav sonuçları, T.C. kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Sınav sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak resmi açıklamaya odaklandı. Adaylar e-sınav ehliyet sonucu sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını öğrenmek istiyor.

EHLİYET SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Elektronik ehliyet sınavı sonuçları, sınav tamamlandıktan sonra aynı zaman dilimi içerisinde öğrenilebiliyor.

Ehliyet sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-sınav sonuç ekranı üzerinden duyuruluyor.

Sonuçlar aday T.C. numarası ve güvenlik kodunun girilişi ile görüntülenebiliyor. Sorgulama e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-sonuc-sorgulama adresinden de yapılabiliyor.

Merkezi ehliyet sınavında sonuçları ise 10 günün ardından açıklanıyor.

EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN 2026?

Ehliyet sınavları, her ayın 1'i ile 10'u arasındaki ehliyet başvuruları alınır. Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi tamamlar.

Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın zaman için randevu verilir.

Yine direksiyon sınavı tarihi de en yakın tarihe ayarlanacak şekilde MEB tarafından planlanır.

Her sorunun eşit puanda olduğu e-sınava giren kursiyerler, sorulara verdikleri cevaplar sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak suretiyle teorik sınavdan başarılı sayılır. En az 35 doğru cevap vermek zorunludur.