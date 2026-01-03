Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Okul arkadaşının kafatasını taşla kırdı! 13 yaşındaki çocuk için 9 yıla kadar hapsi isteniyor

Konya’da iddialara göre okul arkadaşının kafasına taşla vuran ve yaralanmasına neden olan çocuk için hazırlanan iddianame gündem oldu. Arkadaşının kafatasını taşla vurarak kıran çocuk için 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Okul arkadaşının kafatasını taşla kırdı! 13 yaşındaki çocuk için 9 yıla kadar hapsi isteniyor
IHA
03.01.2026
03.01.2026
Konya’da okul arkadaşı olan 13 yaşındaki Hasan Berat G. ile yine 13 yaşındaki T.F. arasında tartışma çıktı. Hasan Berat G.'nin ifadesine göre, T.F. önce ağaç dalı ile ayağına vurdu, ardından taş attı. Hasan Berat G. "Neden böyle yapıyorsun?" diyerek tepki gösterirken, T.F., yerden aldığı büyük bir parke taşını arkadaşının başına vurdu. Darbenin etkisiyle kanlar içinde kalan çocuk hastaneye kaldırıldı.

KAFATASINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Tedavi altına alınan çocuğun kafatasında kırıklar oluşurken, kafatası titanyum parçalarla yeniden oluşturuldu. Olay sonrası ailesiyle birlikte şikayetçi olan Hasan Berat G.'nin beyanı üzerine soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet ekipleri tarafından yakalanan suça sürüklenen çocuk T.F., 9 Aralık'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yaklaşık bir hafta cezaevinde kalan çocuk, 15 Aralık'ta haftada bir kez imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde uygulanan "adli kontrol" kararıyla tahliye edildi. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nın 19 Aralık tarihli yeni talimatı doğrultusunda T.F. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.F., çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hasan Berat Güldağı'nın başına taşla vurup ağır yaraladığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ve şüpheli şahsın yaşının da küçük olması sebebiyle cezasının 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Düzenlenen iddianameye göre şüpheli T.F., Hasan Berat Güldağı'nın ayağına önce odun parçasıyla vurdu. Ardından da yine ayağına taş attı. Ayağı acıyan Hasan Berat, ‘neden böyle bir şey yaptın' sorusu üzerine ise T.F. bu kez taşı alarak kafasına vurdu. Ardından da olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Güldağı ise kemik kırığı oluşacak şekilde ağır şekilde yaralandı. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Arkadaşını başından taş ile yaralayan şüpheli T.F'nin alacağı maksimum ceza ise 7 yıl olacağı öğrenildi.

