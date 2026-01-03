Eve ayakkabıyla girenler aslında salona ne taşıdığını bilmiyor: Tuvaletten daha pis bir gerçek

AYAKKABI TABANI DEĞİL, BİYOLOJİK SİLAH

Araştırmacılar, dışarıda sadece iki hafta giyilen ayakkabıları incelediklerinde, tabanlarında ortalama 421.000 birim bakteri tespit etti. Bu rakam tek başına ürkütücü olsa da, asıl endişe verici olan bakterilerin türüdür. Ayakkabıların %96'sında "Escherichia Coli" (E. Coli) bakterisine rastlandı.

E. Coli, memeli hayvanların ve insanların bağırsaklarında yaşayan, dışkı yoluyla dışarı atılan bir bakteridir. Yani ayakkabınızda E. Coli olması, gün içinde farkında olmadan insan veya hayvan dışkısına, ya da dışkı partiküllerinin uçuştuğu genel tuvalet zeminlerine bastığınızın kesin kanıtıdır. Bu bakteri, şiddetli ishal, idrar yolu enfeksiyonları ve hatta böbrek yetmezliğine varan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siz o ayakkabıyla mutfağa girip buzdolabından su aldığınızda, aslında sokaktaki dışkı partiküllerini mutfak fayansına transfer etmiş oluyorsunuz. Yapılan testler, bakterilerin ayakkabıdan zemine geçiş oranının %90 ile %99 arasında olduğunu gösteriyor. Yani "sadece bir adım attım" demek, bakteriyi eve bulaştırmak için yeterlidir.