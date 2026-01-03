Maduro'yu 3 saatte sınır dışı ettiler! İşte Delta Force'un geçmişte yakaladığı kritik isimler

ABD, Venezuela’nın en az 7 bölgesini hedef alarak saldırı gerçekleştirdi. Saldırı emrinin bizzat Donald Trump tarafından verildiği bildirildi. Donald Trump operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, ‘’Maduro ve eşinin yakalandığını hatta tutuklandığını’’ bildirdi.

KOLOMBİYA SINIRI HAREKETLENDİ

Karakas’a yönelik saldırıların ardından Venezuela hükümeti, yaşananları “emperyalist bir tehdit” olarak tanımlayarak ülkede olağanüstü hal ilan etti. Yönetim, halkı ve orduyu birlikte savunmaya çağırdı.

Öte yandan bölgedeki gerilim yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmadı. Kolombiya, ABD’nin geniş çaplı saldırısının ardından Venezuela sınırına asker sevk ettiğini duyurdu. Bu adım, Latin Amerika genelinde çatışma riskinin arttığı yönünde yorumlandı.

DELTA FORCE'UN YAKALADIĞI KRİTİK İSİMLER

ABD'li yayın kuruluşu CBS'ye konuşan yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi "Delta Force" tarafından yakalandığını belirtti.

Maduro'yu 3 saatte gibi bir kısa sürede yakalayıp ülkeden sınır dışı eden Delta Force'un geçmişte yakalamış olduğu bazı isimler:

— Saddam Hüseyin

— El Chapo

— Pablo Escobar

— El-Bağdadi