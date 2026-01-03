Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ABD'nin saldırısına birçok ülkeden tepki! BM'ye Venezuela çağrısı

ABD'nin Venezuela saldırısı tüm dünyada yankı uyandırdı. Donald Trump, Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. İran, Almanya ve Rusya gibi süper güç ülkeler ABD'nin saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 14:43

ABD, Venezuela'ya hava saldırısı gerçekleştirdi tam 7 bölgede patlama meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya saldırı gerçekleştirdiği doğrulayarak, "Maduro ile eşi yakalanarak ülkeden çıkarıldı" dedi.

ABD'nin saldırısına birçok ülkeden tepki! BM'ye Venezuela çağrısı

Venezuela hükümeti, ABD'nin başkent Karakas, Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri tesislere saldırı gerçekleştirdiği, amacının petrol ve madenleri ele geçirmek olduğunu ifade etti. Başkent Karakas'ta en az 7 patlama sesi duyulurken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ulusal acil durum ilan etti, halka "sokağa çıkın" çağrısında bulundu.

ABD'nin saldırısına birçok ülkeden tepki! BM'ye Venezuela çağrısı

İRAN VE RUSYA'DAN AÇIKLAMA

İran ve Rusya gibi ülkeler ABD'nin saldırısına ilişkin açıklama yaptı. İran, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının Venezuela'nın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada, ABD'nin askeri müdahalesinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın temel ilkelerine ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "Bu saldırı, özellikle kuvvet kullanımını yasaklayan BM Şartı'nın 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasının açık bir ihlali olup tam anlamıyla bir saldırı eylemi niteliğindedir. Söz konusu saldırının, BM ve hukukun üstünlüğü, barış ve uluslararası güvenlik konusunda hassasiyeti bulunan tüm devletler tarafından derhal ve açık biçimde kınanması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin saldırısına birçok ülkeden tepki! BM'ye Venezuela çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ''Latin Amerika bölgesi barış bölgesi olarak kalmalıdır'' açıklamasını yaptı.

İSPANYA AÇIKLAMASI

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta gerçekleşen hava saldırıları sonrası İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Venezuela Büyükelçisi ile görüşme gerçekleştirdi. Albares, tüm personelin güvende olduğunu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi başlattığını açıkladı.

ABD'nin saldırısına birçok ülkeden tepki! BM'ye Venezuela çağrısı

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Almanya ise yaptığı açıklamada Venezuela'daki durumu çok yakından endişeyle izlediklerini duyurdu.

ABD'nin saldırısına birçok ülkeden tepki! BM'ye Venezuela çağrısı

KÜBA: "VATAN YA DA ÖLÜM, ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, sosyal medya üzerinden ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Sert bir ton takınan Bermudez, Washington'ı Venezuela'ya karşı "suç teşkil eden bir saldırı" gerçekleştirmekle suçladı ve acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Diaz-Canel Bermudez, ABD'nin eylemini yalnızca Venezuela'ya değil daha geniş anlamda Amerika kıtasına yönelik "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi.

Açıklamasını devrimci sloganla bitiren Kübalı lider, "Vatan ya da ölüm, üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırısına birçok ülkeden tepki! BM'ye Venezuela çağrısı

İTALYA: "DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki durumu yakından takip ettiğini" ve ülkedeki "vatandaşlar hakkında bilgi toplamayı" amaçladığını belirtti.

Meloni, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile sürekli iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Şu anda Venezuela'da yaklaşık 160 bin İtalyan yaşıyor ve bunların çoğu çifte vatandaşlığa sahip.

ABD'nin saldırısına birçok ülkeden tepki! BM'ye Venezuela çağrısı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den Venezuela'ya hava saldırısı! En az 7 noktada patlama: Acil durum ilan edildi
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.