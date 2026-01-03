ABD'nin saldırısına birçok ülkeden tepki! BM'ye Venezuela çağrısı

ABD, Venezuela'ya hava saldırısı gerçekleştirdi tam 7 bölgede patlama meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya saldırı gerçekleştirdiği doğrulayarak, "Maduro ile eşi yakalanarak ülkeden çıkarıldı" dedi.

Venezuela hükümeti, ABD'nin başkent Karakas, Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri tesislere saldırı gerçekleştirdiği, amacının petrol ve madenleri ele geçirmek olduğunu ifade etti. Başkent Karakas'ta en az 7 patlama sesi duyulurken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ulusal acil durum ilan etti, halka "sokağa çıkın" çağrısında bulundu.

İRAN VE RUSYA'DAN AÇIKLAMA

İran ve Rusya gibi ülkeler ABD'nin saldırısına ilişkin açıklama yaptı. İran, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının Venezuela'nın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada, ABD'nin askeri müdahalesinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın temel ilkelerine ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "Bu saldırı, özellikle kuvvet kullanımını yasaklayan BM Şartı'nın 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasının açık bir ihlali olup tam anlamıyla bir saldırı eylemi niteliğindedir. Söz konusu saldırının, BM ve hukukun üstünlüğü, barış ve uluslararası güvenlik konusunda hassasiyeti bulunan tüm devletler tarafından derhal ve açık biçimde kınanması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ''Latin Amerika bölgesi barış bölgesi olarak kalmalıdır'' açıklamasını yaptı.

İSPANYA AÇIKLAMASI

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta gerçekleşen hava saldırıları sonrası İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Venezuela Büyükelçisi ile görüşme gerçekleştirdi. Albares, tüm personelin güvende olduğunu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi başlattığını açıkladı.

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Almanya ise yaptığı açıklamada Venezuela'daki durumu çok yakından endişeyle izlediklerini duyurdu.

KÜBA: "VATAN YA DA ÖLÜM, ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, sosyal medya üzerinden ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Sert bir ton takınan Bermudez, Washington'ı Venezuela'ya karşı "suç teşkil eden bir saldırı" gerçekleştirmekle suçladı ve acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Diaz-Canel Bermudez, ABD'nin eylemini yalnızca Venezuela'ya değil daha geniş anlamda Amerika kıtasına yönelik "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi.

Açıklamasını devrimci sloganla bitiren Kübalı lider, "Vatan ya da ölüm, üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

İTALYA: "DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki durumu yakından takip ettiğini" ve ülkedeki "vatandaşlar hakkında bilgi toplamayı" amaçladığını belirtti.

Meloni, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile sürekli iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Şu anda Venezuela'da yaklaşık 160 bin İtalyan yaşıyor ve bunların çoğu çifte vatandaşlığa sahip.