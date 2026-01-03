Menü Kapat
TGRT Haber
Venezuela'da şiddetli patlama! ABD tekrar saldırdı: En az 7 noktada yaşandı

ABD'nin hava saldırıları sonucu Venezuela'da patlama sesleri duyuluyor. Başken Karas'ta duman ve alevler yükseliyor. Patlamaların en az 7 noktada yaşandığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok noktaya saldırı emri verdiği konuşuluyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal acil durum ilan etti.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 09:25
|
03.01.2026
03.01.2026
saat ikonu 11:05

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Karakas'ta şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. En az 7 patlama meydana gelen olayda, alçak uçuş yapan uçakların seslerinin de duyulduğu belirtildi. Şehirde telekomünikasyon hizmetlerinde aksama ve bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

VENEZUELA'DAN AÇIKLAMA

Venezuela'dan yapılan ilk açıklamada saldırı emrinin Trump'ın verdiği ve patlamaların arkasında ABD'nin olduğu ifade edildi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal acil durum ilan etti.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin ülkeye saldırı gerçekleştirdiği, askeri saldırganlığının reddedildiği ve kınandığını belirtildi. ABD, Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve minerallerini ele geçirmeye çalışmakla ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla kırmaya teşebbüs etmekle suçlanarak, "Bu tür saldırganlık, özellikle Latin Amerika ve Karayipler'de uluslararası barış ve istikrarı tehdit etmekte ve milyonlarca insanın hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Venezuela'da şiddetli patlama! ABD tekrar saldırdı: En az 7 noktada yaşandı

ABD'li yayın kuruluşu CBS News ise "Trump, Venezuela'da askeri hedefler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara saldırı emri verdi" dedi.

KOLOMBİYA'DAN DESTEK ÇAĞRISI

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı" ifadelerine yer verdi.

Venezuela'da şiddetli patlama! ABD tekrar saldırdı: En az 7 noktada yaşandı

NE OLMUŞTU?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir anlaşma müzakere etmek istemesi halinde ülkesinin buna hazır olduğunu söylemişti.

Trump, birkaç gün önce WABC Radyosu'na konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir tesisin vurulduğunu açıklamıştı.

Venezuela'da şiddetli patlama! ABD tekrar saldırdı: En az 7 noktada yaşandı

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International'ın konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre CIA, aralık ayı başlarında Venezuela'ya ilk kara saldırısını İHA'larla gerçekleştirdi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

