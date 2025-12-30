Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD'den Venezuela'ya ilk kara saldırısı! Liman İHA'larla vuruldu

ABD, Venezuela'ya karşı ilk kara saldırısını gerçekleştirdi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), aralık ayı başlarında Venezuela'daki liman tesisine insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu.

ABD'den Venezuela'ya ilk kara saldırısı! Liman İHA'larla vuruldu
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
30.12.2025
16:14
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
16:14

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International'ın konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre CIA, aralık ayı başlarında Venezuela'ya ilk kara saldırısını İHA'larla gerçekleştirdi.

ABD'nin, Venezuela'daki Tren de Aragua çetesi tarafından uyuşturucu depolamak ve bunları gemilere yükleyerek sevkiyata sunmak için kullanıldığına inandığı Venezuela kıyısındaki bir limanı vurdu. Saldırı sırasında tesiste kimse bulunmadığı için can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

ABD'den Venezuela'ya ilk kara saldırısı! Liman İHA'larla vuruldu

''SALDIRILAR BÜYÜK ÖLÇÜDE SEMBOLİK''

Haberde, "Bu, ABD'nin Venezuela içindeki bir hedefi vurduğu ilk saldırısı oldu" ifadeleri kullanıldı. Kaynaklardan biri, saldırının tesisi ve tekneleri imha etmesi bakımından başarılı olduğunu, ancak tesisin Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan birçok liman tesisinden sadece biri olduğu için saldırının büyük ölçüde "sembolik" olduğunu belirtti.

ABD'den Venezuela'ya ilk kara saldırısı! Liman İHA'larla vuruldu

İki kaynak, ABD Özel Harekat Kuvvetlerinin operasyona istihbarat desteği sağladığını öne sürdü. Ancak ABD Özel Harekat Komutanlığı Sözcüsü Albay Allie Weiskopf bunu reddederek, "Özel Harekat Kuvvetleri bu operasyona istihbarat desteği de dahil olmak üzere herhangi bir destek vermedi" dedi.

TRUMP DA SALDIRIYI DİLE GETİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump 26 Aralık'ta verdiği bir röportajda, yönetiminin Venezuela'ya karşı yürüttüğü kampanyadan bahsettiği sırada ABD'nin "uyuşturucu gemilerinin geldiği büyük bir tesisi imha ettiğini" ifade etmişti.

Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede bu konunun tekrar sorulması üzerine Trump, ABD'nin Venezuela'da "gemilerin uyuşturucuyla yüklendiği liman bölgesine" saldırdığını söylemişti.

ABD'den Venezuela'ya ilk kara saldırısı! Liman İHA'larla vuruldu

Trump, "Uyuşturucu yüklü teknelerin sevk edildiği liman bölgesinde büyük bir patlama oldu. Bütün tekneleri vurduk, şimdi de uygulama bölgesini vurduk. Uygulama orada yapılıyor ve o bölge artık yok" demişti. CIA'nın saldırıyı gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulduğunda Trump, "Bunu söylemek istemiyorum. Kimin yaptığını çok iyi biliyorum ama kim olduğunu söylemek istemiyorum" demişti.

Öte yandan Trump daha önce CIA'ye Venezuela'da gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdiğini söylemişti.

