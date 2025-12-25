Menü Kapat
Dünya
13°
 Berrak Arıcan Baş

ABD 'ekonomik felaket' ile ilk saldırısını yapacak! Venezuela için Trump'tan yeni talimat

ABD, Venezuela'yı ilk olarak 'ekonomik felaket' ile vurmak istiyor. Başkan Donald Turmp, ABD askerlerine 2 ay boyunca tamamen Venezuela petrolüne yönelik bir 'karantinanın' uygulanması konusunda talimat verdi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
11:30
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
11:30

ile arasındaki devam ederken Washington'dan baskıyı artırmak için yeni bir hamle geldi. İsmi açıklanmayan ABD’li yetkiliye göre; Beyaz Saray, ABD ordusuna iki ay boyunca tamamen Venezuela petrolüne yönelik bir "karantinanın" uygulanmasına odaklanmaları yönünde talimat verdi.

ABD 'ekonomik felaket' ile ilk saldırısını yapacak! Venezuela için Trump'tan yeni talimat

''EKONOMİK FELAKETLE KARŞI KARŞIYA KALACAK''

ABD’li yetkili, "Askeri seçenekler hala mevcut olsa da, odak noktası Beyaz Saray’ın aradığı sonuca ulaşması için öncelikle yaptırımları uygulayarak ekonomik baskı uygulamak" dedi.

Yetkili, "Şimdiye kadarki çabalar üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu. Ocak ayının sonlarına doğru Venezuela, ABD’ye önemli tavizler vermeyi kabul etmediği takdirde bir ekonomik felaketle karşı karşıya kalacak" diye konuştu.

ABD 'ekonomik felaket' ile ilk saldırısını yapacak! Venezuela için Trump'tan yeni talimat

ABD VE VENEZUELA GERİLİMİ

Trump yönetimi, ülkede çok sayıda ölüme yol açan yasa dışı uyuşturucuların tedarikinde Maduro'nun rol oynadığını savunuyor. Maduro ise yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddederken, ABD'nin söz konusu adımlarının "kendisini devirme ve Latin Amerika'daki ABD askeri etkisini genişletme" girişimi olduğunu savunuyor.

ABD 'ekonomik felaket' ile ilk saldırısını yapacak! Venezuela için Trump'tan yeni talimat

ABD ORDUSU ÇOK SAYIDA TEKNEYİ VURDU

Trump yönetimi, Karayipler'e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Maduro üzerindeki baskıyı artırmıştı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında uygulanan bir tankerine el koymuştu.

ABD 'ekonomik felaket' ile ilk saldırısını yapacak! Venezuela için Trump'tan yeni talimat

Trump ise son olarak Venezuela'ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermişti. Trump ayrıca Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti.

ETİKETLER
#petrol
#maduro
#abd
#venezuela
#gerilim
#yaptırım
#Dünya
