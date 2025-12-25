Sadettin Saran tutuklandı mı? Fenerbahçe Başkanı adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran'ın testinin pozitif çıkması gündeme yerleşirken alınan kan, tırnak ve saç örnekleri sonrasında adliyeye sevk kararı geldi.

SADETTİN SARAN TUTUKLANDI MI SON DAKİKA?

Fenerbahçe Başkanı Saran'ın testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık kontrolleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri eşliğinde hastaneye götürülen Saran'ın geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda geçiren Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Çağlayan’da güvenlik önlemleri artırıldı.

Savcılık kaynaklarından yapılan açıklama şöyle oldu:

“Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır”

SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMASI

Saran, "Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.