Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Sadettin Saran tutuklandı mı? Fenerbahçe Başkanı adliyeye sevk edildi

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Sadettin Saran tutuklandı mı merak edilirken Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın son durumu gündeme geldi. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen isim için güvenlik önlemleri de alındı. Alınan saç, tırnak ve kan örneklerinde uyuşturucu testi sonuçları kokain yönünden pozitif çıkan Saran adliyeye sevk edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sadettin Saran tutuklandı mı? Fenerbahçe Başkanı adliyeye sevk edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 11:28

'nin başkanı 'ın testinin pozitif çıkması gündeme yerleşirken alınan kan, tırnak ve saç örnekleri sonrasında adliyeye sevk kararı geldi.

SADETTİN SARAN TUTUKLANDI MI SON DAKİKA?

Fenerbahçe Başkanı Saran'ın testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık kontrolleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri eşliğinde hastaneye götürülen Saran'ın geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda geçiren Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Çağlayan’da güvenlik önlemleri artırıldı.

Sadettin Saran tutuklandı mı? Fenerbahçe Başkanı adliyeye sevk edildi

Savcılık kaynaklarından yapılan açıklama şöyle oldu:

“Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır”

Sadettin Saran tutuklandı mı? Fenerbahçe Başkanı adliyeye sevk edildi

SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMASI

Saran, "Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çağlayan Adliyesi'nde Sadettin Saran alarmı! İfade işlemleri başladı
ETİKETLER
#uyuşturucu
#gözaltı
#sadettin saran
#adliye
#test
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.