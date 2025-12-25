Çağlayan Adliyesi'nde Sadettin Saran alarmı! Geniş güvenlik önlemleri alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da gözaltına alındı. Alınan saç, tırnak ve kan örneklerinde Saran'ın uyuşturucu testi sonuçları kokain yönünden pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan Saran bir daha test yapılmasını talep ederken, bugün saat 09.00'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA ADLİYE

Önce sağlık kontrolü için jandarma ekipleri eşliğinde hastaneye götürülen Saran'ın geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda geçirdiği, saat 09.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.

ADLİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kapsamda Saran’ın adliyeye sevk esilmesinden önce Çağlayan’da güvenlik önlemleri artırıldı.

"UYUŞTURUCU KULLANIMINI KOLAŞTIRMAK VE KULLANMAK" SUÇLAMASI

Operasyonun, uyuşturucu madde temin etmek, kullanımını kolaylaştırmak ve kullanmak iddiaları üzerine gerçekleştirildiği bildirildi. Konuya ilişkin savcılık kaynaklarından yapılan resmi açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.