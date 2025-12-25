Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Çağlayan Adliyesi'nde Sadettin Saran alarmı! Geniş güvenlik önlemleri alındı

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi. Adliye çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Başkanı da gözaltına alındı. Alınan saç, tırnak ve kan örneklerinde Saran'ın testi sonuçları yönünden pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan Saran bir daha test yapılmasını talep ederken, bugün saat 09.00'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Çağlayan Adliyesi'nde Sadettin Saran alarmı! Geniş güvenlik önlemleri alındı

SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA ADLİYE

Önce sağlık kontrolü için jandarma ekipleri eşliğinde hastaneye götürülen Saran'ın geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda geçirdiği, saat 09.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.

Çağlayan Adliyesi'nde Sadettin Saran alarmı! Geniş güvenlik önlemleri alındı

ADLİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kapsamda Saran’ın adliyeye sevk esilmesinden önce Çağlayan’da güvenlik önlemleri artırıldı.

Çağlayan Adliyesi'nde Sadettin Saran alarmı! Geniş güvenlik önlemleri alındı

"UYUŞTURUCU KULLANIMINI KOLAŞTIRMAK VE KULLANMAK" SUÇLAMASI

Operasyonun, uyuşturucu madde temin etmek, kullanımını kolaylaştırmak ve kullanmak iddiaları üzerine gerçekleştirildiği bildirildi. Konuya ilişkin savcılık kaynaklarından yapılan resmi açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Çağlayan Adliyesi'nde Sadettin Saran alarmı! Geniş güvenlik önlemleri alındı
