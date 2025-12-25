Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Sadettin Saran istifa edecek iddiası! Fenerbahçe Başkanlığına 2 isim aday

Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonuçları pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı. Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'ye zarar gelmemesi için başkanlıktan istifa edeceği iddia edildi. Saran'ın yerine ise başkanlık için 2 isim aday olarak gösteriliyor. İşte ayrıntılar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 04:59
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 05:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Sadettin Saran istifa edecek iddiası! Fenerbahçe Başkanlığına 2 isim aday

SADETTİN SARAN'DAN TEPKİ

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadettin Saran, "Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir." ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran istifa edecek iddiası! Fenerbahçe Başkanlığına 2 isim aday

Saran, ilgili testlerin bağımsız test kuruluşlarında da yaptırılacağını vurguladı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Saran'ın bu sabah adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Sadettin Saran istifa edecek iddiası! Fenerbahçe Başkanlığına 2 isim aday

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Saran'ın gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplanan Fenerbahçe Spor Kulübü, kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:

"Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; başkanımız sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve başkanımız sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir."

Sadettin Saran istifa edecek iddiası! Fenerbahçe Başkanlığına 2 isim aday

İSTİFA İDDİASI

Öte yandan Sadettin Saran'ın yaşananlardan dolayı Fenerbahçe'ye zarar gelmemesi için görevini bırakabileceği iddia edildi.

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek: "Fenerbahçe başkanlığını düşünmem"

AZİZ YILDIRIM SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Saran'ın Fenerbahçe Başkanlığından çekilmesi yönünde çağrı yaptığı iddiasını yalanladı. "Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin" şeklinde bir ifade kullanmadığını belirten Aziz Yıldırım, "Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım" dedi.

Sadettin Saran istifa edecek iddiası! Fenerbahçe Başkanlığına 2 isim aday

SARAN'IN YERİNE 2 BAŞKAN ADAYI

Saran'ın istifa etmesi durumunda ise yerine 2 isim aday gösterildi. Gazeteci Sinan Burhan, Sadettin Saran'ın yerine Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Mehmet Şekip Mosturoğlu ve eski Türkiye Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın adının geçtiğini söyledi.

Sadettin Saran istifa edecek iddiası! Fenerbahçe Başkanlığına 2 isim aday

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burhan, "Mehmet Ali Aydınlar dönemi mi geliyor? Sadettin Saran yerine geçici olarak Şekip Mosturoğlu'nun geleceği asıl adayın Mehmet Ali Aydınlar olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan Sadettin Saran'ın başını 2 ay içinde yaptığı hareket yakmış! Fatih Atik Adli Tıp sonucunun detayını açıkladı
"Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi bitmiştir" Barış Yarkadaş "açık ve net" diyerek yasayı hatırlattı
#Futbol
#Spor
