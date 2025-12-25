Regaib Kandili nasıl ibadet edilmeli? Regaib Kandili namaz ve duaları

Ramazan’ın müjdecisi olan Receb ayının ilk Cuma gecesi 25 Aralık günü Regaib Kandilidir.

Regaib gecesini namaz ve dua ile değerlendirmek isteyenler ise bu gecede yapılabilecek dua ve ibadetlerin ne olduğunu şimdiden araştırıyor.

REGAİB KANDİLİ NE NAMAZI KILINIR NE YAPILIR?

Bu geceye özgü bir namaz yoktur.

Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı!

Kazası olmayan da nafile namaz kılar.

Ayrıca Kur’an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istiğfar etmelidir.

Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır.

Receb ayında oruç tutmak faziletlidir.

Regaib gecesi, Perşembe günü öğle namazından sonra başlar, imsak vaktine kadar sürer.

Cuma günü oruç tutmak isteyenin, Perşembe veya Cumartesi günü de tutması uygun olur.

Çünkü, Yalnız Cuma günleri oruç tutmak ve yalnız Cuma geceleri teheccüd kılmak mekruhtur.

Receb ayının ilk cuma yani Regaib gecesini ihya edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ kabir azabı yapmaz, dualarını kabul eder.

Cuma, Arefe, Bayram, Kadir, Berat, Mirac, Aşûre, Mevlid ve Regaib gecelerinde ibadet etmek çok sevaptır. İmam-ı Nevevî hazretleri, Ezkâr kitabında buyuruyor ki:

“Gecenin oniki kısmından bir kısmını yani bir saat kadar ihya etmek, Kur’ân-ı kerim okumak, namaz kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek sayılır.

Nafile ibadetleri gizlice yapmak lazımdır. Böylece, riya ve gösteriş tehlikesi olmaz.

Detaylı bilgi için: https://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2011