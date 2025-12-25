Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Regaib Kandili nasıl ibadet edilmeli? Regaib Kandili namaz ve duaları

Recebin ilk cuma gecesi yani Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece idrak edilecek olan Regaib Kandili’nde ibadet etmek isteyen vatandaşlar hangi ibadetlerin ve duaların daha faziletli olduğunu araştırmaya koyuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Regaib Kandili nasıl ibadet edilmeli? Regaib Kandili namaz ve duaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 00:19

Ramazan’ın müjdecisi olan Receb ayının ilk Cuma gecesi 25 Aralık günü Regaib Kandilidir.

Regaib gecesini ve ile değerlendirmek isteyenler ise bu gecede yapılabilecek dua ve ibadetlerin ne olduğunu şimdiden araştırıyor.

Regaib Kandili nasıl ibadet edilmeli? Regaib Kandili namaz ve duaları

REGAİB KANDİLİ NE NAMAZI KILINIR NE YAPILIR?

Bu geceye özgü bir namaz yoktur.

Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı!

Kazası olmayan da nafile namaz kılar.

Ayrıca Kur’an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istiğfar etmelidir.

Regaib Kandili nasıl ibadet edilmeli? Regaib Kandili namaz ve duaları

Perşembe günü tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır.

Receb ayında oruç tutmak faziletlidir.

Regaib gecesi, Perşembe günü öğle namazından sonra başlar, imsak vaktine kadar sürer.

Cuma günü oruç tutmak isteyenin, Perşembe veya Cumartesi günü de tutması uygun olur.

Çünkü, Yalnız Cuma günleri oruç tutmak ve yalnız Cuma geceleri teheccüd kılmak mekruhtur.

Regaib Kandili nasıl ibadet edilmeli? Regaib Kandili namaz ve duaları

Receb ayının ilk cuma yani Regaib gecesini ihya edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ kabir azabı yapmaz, dualarını kabul eder.

Cuma, Arefe, Bayram, Kadir, Berat, Mirac, Aşûre, Mevlid ve Regaib gecelerinde etmek çok sevaptır. İmam-ı Nevevî hazretleri, Ezkâr kitabında buyuruyor ki:

“Gecenin oniki kısmından bir kısmını yani bir saat kadar ihya etmek, Kur’ân-ı kerim okumak, namaz kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek sayılır.

Nafile ibadetleri gizlice yapmak lazımdır. Böylece, riya ve gösteriş tehlikesi olmaz.

Detaylı bilgi için: https://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2011

ETİKETLER
#dua
#ibadet
#namaz
#oruç
#regaib kandili
#Receb Ayı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.