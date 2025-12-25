Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2026 Süper Kupa yarı final maçı Gaziantep'te oynanacak

Galatasaray - Trabzonspor Süper Kupa maç biletleri nereden alınır sorusunun cevabı mücadelenin tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarların gündeminde yer almaya başladı. Galatasaray ile Trabzonspor Süper Küpa kapsamında 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılıyor. Ayrıca Galatasaray - Trabzonspor maç biletleri ne kadar, fiyatları da gündem olan konular arasında bulunuyor.

Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2026 Süper Kupa yarı final maçı Gaziantep'te oynanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 15:54

- maç biletleri ne zaman satışa çıkacak gündem oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre bu sezon kupa 4 takımlı formatta gerçekleştirilecek. Yarı final ve final etabının oynanacağı Turkcell 'da Galatasaray ile Trabzonspor eşleşti. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray ile Trabzonspor 5 Ocak 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Trabzonspor Süper Kupa maç biletleri nereden alınır, ne kadar soruları merak ediliyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK 2026?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor Süper Kupa yarı final maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz TFF tarafından açıklanmadı. TFF tarafından geçtiğimiz yıl Süper Kupa maçının biletleri 4 gün önceden satışa çıkarılmıştı. Bu kapsamda Galatasaray - Trabzonspor maç biletlerinin 1 Ocak 2026 Perşembe günü satışa çıkarılması bekleniyor. Konuyla ilgili TFF tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY - TRABZONSPOR SÜPER KUPA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray - Trabzonspor Süper Kupa yarı final maçının biletlerinin fiyatları henüz belli olmadı. Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleştirilen Süper Kupa maçının ise kale arkası fiyatları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri ise 1200 TL'den satışa çıkarılmıştı. Galatasaray - Trabzonspor Süper Kupa yarı final maçının bilet fiyatlarının ise karşılaşmanın bilet satış duyurusunun yapılmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

SÜPER KUPA MAÇ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Turkcell Süper Kupa maç biletlerini Passo platformu üzerinden satışa çıkarılıyor. Taraftarlar Passo'nun resmi internet sitesinden veya Passo Mobil Uygulaması üzerinden Süper Kupa yarı final maç biletlerinin satın alabilecekler.

ETİKETLER
#galatasaray
#trabzonspor
#bilet
#süper kupa
#bilet fiyatları
#Bilet Satışa Çıkış Tarihi
#Spor
