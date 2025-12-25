Eşi para ve altınları alıp kayıplara karıştı! Aylardır tek iz yok: 'Büyü yapıldığı için gitti'

Kastamonu'da yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Demirel'in 35 yıllık eşi Dudu Demirel, bundan 8 ay önce sırra kadem bastı. Evdeki 30 bin TL nakit para ile evde bulunan iki adet Cumhuriyet altını ve 40 bin TL limitli kredi kartıyla giden kadından tek bir iz bulunamazken, yaşlı adam eşinin hayatından endişe ediyor. Gözü yollarda kalan adam ise eşine büyü yapıldığını iddia etti.

"KARIMDAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Eşinin daha önce F.K. ile kaçtığını daha sonra eve döndüğünü söyleyen Demirel, "Ben rahatsızım, içeride odada yatıyorum. Bir gün saat 03.00 gibi kalktım. Eşim yoktu. Telefonla aradım, eşim açtı, 'Dudu neredesin' diye sordum, 'ben F.K.'nin yanındayım' dedi. 'F.K.'nin yanında ne yapıyorsun' diye sorduğumda, 'F.K. ne yaptı etti beni aldı, götürüyor, yoldayız, gidiyoruz' dedi. 'Nereye gittiklerini sordum, 'nereye gittiğimizi bilmiyorum' dedi. Sonra avukata boşanma dilekçesi vermiş, mahkemeye çıktık, sadece avukat gelmişti. 'Ben karımdan vazgeçmeyeceğim, ben karımı er ya da geç alacağım' dedim. Ondan 10 gün sonra eşim geldi. İstanbul'a gidip dilekçe verdi, 'ben kocamı seviyorum, ayrılmak istemiyorum' dedi ve mahkeme düştü. Altın almıştık, iki tane altın vardı. Altın alınca kart eşimin cebinde kalmış. Kartı da almış, cebimde 60 bin TL para vardı, 30 bin TL'sini de almış. Karttan para çekilmiyor, o yüzden kartla altın almış. Kartın 40 bin TL limiti vardı, hepsiyle altın almışlar. Evde de iki tane Cumhuriyet altını vardı, onları da almış" şeklinde konuştu.

"EŞİME BÜYÜ YAPILDIĞI İÇİN GİTTİ"



Şu an eşinden haber alamadığını belirten Demirel, "Eşimin telefonunu arıyorum, 'numara kullanılmıyor' diyor. Ben, eşimin geri gelmesini istiyorum, çocuklarımın yanına gelmesini istiyorum. Eşimin bende çok emeği var, bu evi eşim ile birlikte satın aldık. Ben kanser tedavisi gördüm, eşim 3 yıl bana baktı, bir kez 'niye böyle yapıyorsun' demedi. Benim eşim evini, köyünü bırakacak birisi değildi. Eşim kendisi çıkıp evden gitti ama F.K.'nin eşime büyü yaptırdığını düşünüyorum. Çünkü evden muska çıktı, muskanın içinde de F.K.'nin saçı çıktı. Biz bunu bir hocaya okutturamadık" ifadelerini kullandı.