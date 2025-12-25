Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yapay zeka videosu hayatını kararttı! Tek tıkla milyonlarca lirası buhar oldu: Kurtulmak istedikçe battı

Sakarya'da İrfan Sezgin isimli vatandaş, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zeka ile üretilmiş görüntülerine kanarak binlerce lirasını kaptırdı. Sezgin, parasını kurtaracağını söyleyerek kendisine ulaşan dolandırıcılara toplamda 2,5 milyon lira yolladı. Mağdur olduğunu söyleyen Sezgin, herkesin kendisine sırtını döndüğünü söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 15:21

Sakarya'da yaşayan 56 yaşındaki İrfan Sezgin'in başı yapay zeka videosu ile yandı. 'ın ses ve görüntüsü taklit edilerek yapay zeka yöntemi ile oluşturulan videoya kanan Sezgin milyonlarca lirasını kaptırdı. Videodaki linke tıklayan vatandaşın bilgilerini alan dolandırıcılar bununla da kalmadı. Kaybettiği paranın derdine düşen Sezgin bir de ve adını kullanan şahıslar tarafından dolandırıldı. Sezgin yaklaşık 2,5 milyonunu dolandırıcılara kaptırınca borç batağına sürüklendi. Mağdur olan Sezgin, dolandırıcılar hakkında şikayette bulundu.

Yapay zeka videosu hayatını kararttı! Tek tıkla milyonlarca lirası buhar oldu: Kurtulmak istedikçe battı

"MAAŞIMIZI DA ALAMAZ OLDUK"

Yaşadığı süreci anlatan İrfan Sezgin, vatandaşları bu tür yöntemlere karşı uyardı. Sezgin, şunları söyledi:
"Dolandırıcılar organize şekilde bana ulaştı. Gönderdiğim parayla ilgili çeşitli yalanlar söyleyerek beni dolandırdılar. Eşimin iki ayağı protez, bu sebeple yolda yürüyemiyoruz. Doğru düzgün bir araba alırız, düzen kurarız dedik ama maalesef şimdi elden, ayaktan düştük. Maaşımızı da alamaz olduk."

Yapay zeka videosu hayatını kararttı! Tek tıkla milyonlarca lirası buhar oldu: Kurtulmak istedikçe battı

2,5 MİLYONU BUHAR OLDU

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu sanılan yapay zeka videosuna inandığını ve açılan linke para gönderdiğini söyleyen Sezgin, "Bu olaydan sonra BAYKAR adını kullanan bir dolandırıcı beni aradı ve yardımcı olacağını söyleyerek 104 bin TL dolandırdı. Daha sonrasında Türkiye Petrolleri adını kullanan bir kadın aradı, çeşitli vaatlerde bulundu ve beni yaklaşık 150 bin lira dolandırdı. Yardımcı olacaklarını söyleyerek, bu şekilde 100 bin, 250 bin derken beni yaklaşık 2,5 milyon lira borca soktular" dedi.

Yapay zeka videosu hayatını kararttı! Tek tıkla milyonlarca lirası buhar oldu: Kurtulmak istedikçe battı

"BİR EVİMİZ, ARABAMIZ OLSUN İSTEDİK"

İrfan Sezgin, sözlerini şöyle noktaladı:
"Cumhurbaşkanımızı incitmek ve değer kaybettirmek için yapay zekayla insanların duygularıyla oynuyorlar. Vatandaşlarımız kesinlikle buna inanmasın. Ben bu olayından sonra 2-3 kere hastanelik oldum, eşim de panik atak başladı, aile huzurumuz ve düzenimiz bozuldu. Çocuklarım, akrabalarım dahil herkes bana sırtını döndü. Beni art niyetli zannettiler, bir evimiz, arabamız olsun istedik."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zeka ve influencerlara sıkı takip geliyor: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Liseli kızlara yapay zekayla kabusu yaşattılar! Sosyal medyadan ele geçirip yaydılar
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#cumhurbaşkanı erdoğan
#baykar
#siber suç
#türkiye petrolleri
#Yapay Zeka Dolandırıcılığı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.