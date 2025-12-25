Yapay zeka videosu hayatını kararttı! Tek tıkla milyonlarca lirası buhar oldu: Kurtulmak istedikçe battı

Sakarya'da yaşayan 56 yaşındaki İrfan Sezgin'in başı yapay zeka videosu ile yandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses ve görüntüsü taklit edilerek yapay zeka yöntemi ile oluşturulan videoya kanan Sezgin milyonlarca lirasını kaptırdı. Videodaki linke tıklayan vatandaşın bilgilerini alan dolandırıcılar bununla da kalmadı. Kaybettiği paranın derdine düşen Sezgin bir de BAYKAR ve Türkiye Petrolleri adını kullanan şahıslar tarafından dolandırıldı. Sezgin yaklaşık 2,5 milyonunu dolandırıcılara kaptırınca borç batağına sürüklendi. Mağdur olan Sezgin, dolandırıcılar hakkında şikayette bulundu.

"MAAŞIMIZI DA ALAMAZ OLDUK"

Yaşadığı süreci anlatan İrfan Sezgin, vatandaşları bu tür yöntemlere karşı uyardı. Sezgin, şunları söyledi:

"Dolandırıcılar organize şekilde bana ulaştı. Gönderdiğim parayla ilgili çeşitli yalanlar söyleyerek beni dolandırdılar. Eşimin iki ayağı protez, bu sebeple yolda yürüyemiyoruz. Doğru düzgün bir araba alırız, düzen kurarız dedik ama maalesef şimdi elden, ayaktan düştük. Maaşımızı da alamaz olduk."

2,5 MİLYONU BUHAR OLDU

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu sanılan yapay zeka videosuna inandığını ve açılan linke para gönderdiğini söyleyen Sezgin, "Bu olaydan sonra BAYKAR adını kullanan bir dolandırıcı beni aradı ve yardımcı olacağını söyleyerek 104 bin TL dolandırdı. Daha sonrasında Türkiye Petrolleri adını kullanan bir kadın aradı, çeşitli vaatlerde bulundu ve beni yaklaşık 150 bin lira dolandırdı. Yardımcı olacaklarını söyleyerek, bu şekilde 100 bin, 250 bin derken beni yaklaşık 2,5 milyon lira borca soktular" dedi.

"BİR EVİMİZ, ARABAMIZ OLSUN İSTEDİK"

İrfan Sezgin, sözlerini şöyle noktaladı:

"Cumhurbaşkanımızı incitmek ve değer kaybettirmek için yapay zekayla insanların duygularıyla oynuyorlar. Vatandaşlarımız kesinlikle buna inanmasın. Ben bu dolandırıcılık olayından sonra 2-3 kere hastanelik oldum, eşim de panik atak başladı, aile huzurumuz ve düzenimiz bozuldu. Çocuklarım, akrabalarım dahil herkes bana sırtını döndü. Beni art niyetli zannettiler, bir evimiz, arabamız olsun istedik."