Tüm zamanların en çok satan modeliydi! Jaguar son benzinli otomobilini üretti

İngiliz otomotiv üreticisi Jaguar, içten yanmalı motorları raftan kaldırdı. Son Jaguar F-Pace, JLR'nin Solihull'daki üretim hattından çıktı.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN MODELLERİNDEN BİRİ

F-Pace, Jaguar'ın tüm zamanların en çok satan modellerinden biri olarak veda ediyor. Autocar'da yer alan habere göre, araç, 2016'daki lansmanından bu yana dünya çapında 300.000'den fazla satış adedine ulaştı.

Üretilen son F-Pace ise serinin en üst versiyonu olan SVR modeli oldu. Araç, 1974 yılında kendi serisini sonlandıran son E-Type ile aynı siyah gövde rengini taşıyor.

KOLEKSİYONUNA EKLENECEK

Jaguar Enthusiasts’ Club'ın raporuna göre bu araç satışa sunulmayacak; bunun yerine Gaydon'daki Jaguar Heritage Trust koleksiyonuna eklenecek.

ELEKTRİKLİ TYPE 00 GELİYOR

Jaguar, içten motorlu araçlara vedası sonrası elektrikli ürün gamının ilk modeli olan Type 00 konseptinin seri üretim versiyonunu ise gelecek yılın ortasında tanıtacak.