BMW’den otomobil tamirini zorlaştıracak adım

BMW, standart el aletleriyle sökülemeyen, baş kısmı marka logosu şeklinde tasarlanan özel vidalar için patent aldı.
Alman otomotiv devi BMW, bu kez yeni bir modelle değil, otomobil tamiratını doğrudan etkileyecek sıra dışı bir patentle gündemde. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) 11 Aralık 2025 tarihli belgelerine göre şirket, baş kısmı BMW logosu formunda olan özel vidalar geliştirdi.
Patentte yer alan bilgilere göre bu vidalar, alışıldık düz, yıldız ya da alyan başlardan oldukça farklı. Vida başı, BMW ambleminin dört parçaya bölünmüş karakteristik tasarımını taşıyor. Bazı bölümler girintili, bazıları ise düz ya da yükseltilmiş şekilde tasarlanmış. Sonuç net: Bu vidaları söküp takmak için standart tornavidalar yeterli değil.
Bu da pratikte, söz konusu vidalarla sabitlenen parçalar için yalnızca BMW bayilerinde ve yetkili servislerde bulunan özel aletlerin kullanılabileceği anlamına geliyor. Yani araç sahipleri ya da özel servisler için işler biraz daha karmaşık hale gelebilir.
Patent dosyasında yuvalı, düz ve yuvarlak olmak üzere dört farklı vida tipi yer alıyor. Bu vidaların motor bölümünden iç mekâna, hatta dış gövde panellerine kadar pek çok noktada kullanılabileceği belirtiliyor. İşte tam da bu nedenle tasarım, otomobil meraklıları ve özel servisler arasında şimdiden tartışma konusu olmuş durumda.
Son yıllarda otomotiv sektöründe “tamir hakkı” kavramı giderek daha fazla konuşulurken, BMW’nin bu adımı eleştirileri de beraberinde getirdi. Özellikle rakip markaların, far gibi parçalarda tamiri kolaylaştırmak için yapıştırıcıdan vazgeçip yeniden vidalı sistemlere yöneldiği bir dönemde, bu patent ters yönde bir hamle olarak görülüyor.
Uzmanlara göre böyle bir uygulama, araç sahiplerini basit işlemler için bile yetkili servislere yönlendirebilir. Açıkçası bu durum, hem maliyet hem de erişilebilirlik açısından soru işaretleri doğuruyor.
Öte yandan sosyal medyada ve otomobil forumlarında konu biraz da alaycı bir dille ele alınıyor. Birçok kullanıcı, BMW bu vidaları gerçekten seri üretime geçirirse, uyumlu tornavida uçlarının kısa sürede AliExpress ya da Temu gibi platformlarda satışa çıkacağını düşünüyor. Hatta bazıları, bu vidaların sadece görsel bir detay olarak kalmasını ve kritik parçalarda kullanılmamasını umuyor.