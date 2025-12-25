Fenerbahçe’de derbi yenilgisi sonrası transfer planları değişti: 7 isim için karar verildi!

Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş mağlubiyeti, Fenerbahçe teknik heyeti ve yönetimi için bir turnusol kağıdı görevi gördü. Maçın ardından ortaya çıkan tablo, sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemindeki yol haritasını kökten değiştirdi. Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda, takımda kalacaklar ve gidecekler listesi yeniden şekillendi.