Fenerbahçe’de derbi yenilgisi sonrası transfer planları değişti: 7 isim için karar verildi!

Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Anthony Musaba’nın gelişiyle sağ kanat el değiştirirken, performansı yetersiz bulunan yıldızlarla yolların ayrılması kararlaştırıldı. İşte detaylar...
Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş mağlubiyeti, Fenerbahçe teknik heyeti ve yönetimi için bir turnusol kağıdı görevi gördü. Maçın ardından ortaya çıkan tablo, sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemindeki yol haritasını kökten değiştirdi. Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda, takımda kalacaklar ve gidecekler listesi yeniden şekillendi.
Derbi performansı eleştirilen Oğuz Aydın’ın forma şansı, Anthony Musaba transferinin resmiyet kazanmasıyla iyice azaldı. Tedesco, fiziki olarak hazır gelen Musaba’yı doğrudan 11’e monte edecek. Hücum hattı; sol tarafta Kerem-Nene rekabeti, sağ tarafta ise Musaba-Oğuz rotasyonuyla yürüyecek.
Derbideki oyunuyla sınıfı geçen Tarık Çetin, ikinci kaleciliğe terfi etti. Bu gelişme sonrası gözden düşen İrfan Can Eğribayat ile ara transferde yolların ayrılması bekleniyor.
Ayrılması muhtemel isimler arasında gösterilen Mert Müldür, Beşiktaş karşısındaki futboluyla teknik heyetten tam not aldı. Milli oyuncunun takımda kalmasına karar verildi.
Savunmanın lideri Milan Skriniar için Milan kulübü resmi teklifini iletti. Ancak yönetim, Slovak stoperi "satılamaz" kategorisine koyarak teklifi geri çevirdi.
Jayden Oosterwolde’nin stoperdeki yetersiz görüntüsü, yönetimi bu bölge için arayışa itti. Savunmanın sol stoper hattına yeni bir isim transfer edilmesi masada.
Archie Brown’un sakatlığı ve Levent Mercan’ın formayı kapması dengeleri değiştirdi. Yeni bir stoper alınması durumunda Tedesco, Oosterwolde’yi asıl mevkisi olan sol beke kaydıracak.
Beşiktaş maçındaki etkisiz futbolu bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe yönetimi, 10 milyon Euro bandında bir teklif gelmesi halinde Polonyalı oyuncunun satışına onay verecek.