Beşiktaş'ta dev transfer planı! 5 mevki için isimler belirlendi: Milli yıldız heyecanlandırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş moral bularak ara transfer dönemine sıkı hazırlanıyor. Ligde puan kaybı yaşamak istemeyen Kartal bazı bölgelere takviye yapacak, takımdan gönderilecek isimleri de belirleyecek.

Derbiye hasta olduğu için gidemeyen başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, transfer zirvesi gerçekleştirecek. Öncelik stoper, sol bek ve orta saha olurken bütçe el verirse diğer mevkilere de hamleler yapılacak.

SOL BEKE HADJAM

Jurasek'in kiralık kontratı sonlandırılacak. Adaylar Young Boys'tan Jaouen Hadjam, Boca Juniors'tan Lautaro Blanco ve Vasco da Gama'dan Lucas Piton olarak öne çıkıyor.

Cezayirli sol bek için için 8 milyon Euro, Blanco için 10 milyon, Piton için 7.5 milyon Euro talep ediliyor.

STOPERE AGBADOU

Agbadou’nun beklentisi yıllık 3-3.5 milyon Euro maaş. Burada kritik nokta Wolwerhampton'ın geçen sezon 20 milyon Euro'ya Reims'ten kadrosuna kattığı oyuncu için bonservisli satış istemesi. Yönetim kiralama hedeflerken, opsiyonun 15 milyon Euro'nun altında olmasını amaçlıyor.

ORTA SAHA TRANSFERİ

Sergen Yalçın'ın en çok üzerinde durduğu mevki 6 ve 8 numara oynayabilen bir orta saha profiliydi. Listede Rangers'tan Nicolas Raskin, Lorient'ten Arthur Avom, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan gibi isimler var. Raskin'in maliyeti 15 milyon Euro’yu buluyor. Salih'in ise bonservisini alması bekleniyor.

KANATTA FIRSAT PEŞİNDE

Inter'den Luis Henrique teknik ekibin beğendiği bir isim. Ancak İtalyan ekibinde son dönemde sakatlıkların yaşanmasıyla forma giymeye başlayan 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi 20 milyon Euro'dan aşağı değil.

KALECİ TRANSFERİ

Chelsea'den Filip Jörgensen, diğeri ise Tottenham'dan Antonin Kinsky kaleye öneriliyor. İki kaleci için de Kartal'ın kriteri 1.5 yıl kiralık ve satın alma opsiyonlu seçenek.