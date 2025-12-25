Menü Kapat
13°
 Murat Makas

Beşiktaş'ta dev transfer planı! 5 mevki için isimler belirlendi: Milli yıldız heyecanlandırdı

Beşiktaş ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Dev transfer zirvesi yapan yönetim Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda bazı oyuncuları gönderecek, eksik bölgere transfer yapılacak. Önceliği Jurasek'in yetersiz performansı nedeniyle sol beke veren Beşiktaş, scout ekibinin hazırladığı listeleri değerlendirecek.

Beşiktaş'ta dev transfer planı! 5 mevki için isimler belirlendi: Milli yıldız heyecanlandırdı
'nda 'yi deplasmanda 2-1 yenen moral bularak ara transfer dönemine sıkı hazırlanıyor. Ligde puan kaybı yaşamak istemeyen Kartal bazı bölgelere takviye yapacak, takımdan gönderilecek isimleri de belirleyecek.

Derbiye hasta olduğu için gidemeyen başkan ile teknik direktör , transfer zirvesi gerçekleştirecek. Öncelik stoper, sol bek ve orta saha olurken bütçe el verirse diğer mevkilere de hamleler yapılacak.

SOL BEKE HADJAM

Jurasek'in kiralık kontratı sonlandırılacak. Adaylar Young Boys'tan Jaouen Hadjam, Boca Juniors'tan Lautaro Blanco ve Vasco da Gama'dan Lucas Piton olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş'ta dev transfer planı! 5 mevki için isimler belirlendi: Milli yıldız heyecanlandırdı

Cezayirli sol bek için için 8 milyon Euro, Blanco için 10 milyon, Piton için 7.5 milyon Euro talep ediliyor.

STOPERE AGBADOU

Agbadou’nun beklentisi yıllık 3-3.5 milyon Euro maaş. Burada kritik nokta Wolwerhampton'ın geçen sezon 20 milyon Euro'ya Reims'ten kadrosuna kattığı oyuncu için bonservisli satış istemesi. Yönetim kiralama hedeflerken, opsiyonun 15 milyon Euro'nun altında olmasını amaçlıyor.

Beşiktaş'ta dev transfer planı! 5 mevki için isimler belirlendi: Milli yıldız heyecanlandırdı

ORTA SAHA TRANSFERİ

Sergen Yalçın'ın en çok üzerinde durduğu mevki 6 ve 8 numara oynayabilen bir orta saha profiliydi. Listede Rangers'tan Nicolas Raskin, Lorient'ten Arthur Avom, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan gibi isimler var. Raskin'in maliyeti 15 milyon Euro’yu buluyor. Salih'in ise bonservisini alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta dev transfer planı! 5 mevki için isimler belirlendi: Milli yıldız heyecanlandırdı

KANATTA FIRSAT PEŞİNDE

Inter'den Luis Henrique teknik ekibin beğendiği bir isim. Ancak İtalyan ekibinde son dönemde sakatlıkların yaşanmasıyla forma giymeye başlayan 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi 20 milyon Euro'dan aşağı değil.

KALECİ TRANSFERİ

Chelsea'den Filip Jörgensen, diğeri ise Tottenham'dan Antonin Kinsky kaleye öneriliyor. İki kaleci için de Kartal'ın kriteri 1.5 yıl kiralık ve satın alma opsiyonlu seçenek.

Beşiktaş'ta dev transfer planı! 5 mevki için isimler belirlendi: Milli yıldız heyecanlandırdı

