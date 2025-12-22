Hurda teşviki yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2025 hurda teşviki ile alınabilecek arabalar listesi

"ÖTV’siz ilk araç" projesi için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Türkiye'nin bir süredir gündeminde olan hurda teşviki için bekleyiş devam ederken TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Vatandaşlar ise hurda teşviki yasası çıktı mı araştırmasının yanında hurda teşviki ile alınabilecek arabaların modellerini araştırmakta.

HURDA TEŞVİKİ YASASI ÇIKTI MI SON DAKİKA 2025?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmalarına devam ettiği yeni düzenleme ile beraber vatandaşın cebi korunuyor ve çevresel sürdürülebilirlik artıyor. 25 yaşını geçen araçların hurdaya ayrıldığında, yerli üretim otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanması Türkiye'nin gündeminde. Bu duruma göre sıfır kilometre araçlara daha uygun fiyatlarla sahip olunabilecek. Hurda teşviki yasası henüz çıkmazken gözler resmi kurumlardan gelecek olan açıklamada.

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARABALAR LİSTESİ

Uygulanması beklenen yasa ile beraber satın alınabilecek araçlar arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10 bulunurken, ticari segmentte Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter yer alıyor. İddia edilen ÖTV muafiyeti sonrasında bu araçların fiyatlarında %20 ila %25 oranda düşüş yaşanması da bekleniyor.

ÖTV MUAFİYETİNE GİREN ARAÇLAR LİSTESİ 2025

Türkiye'nin gündeminde olan düzenleme teklifinin yakında TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Meclis'te onaylanması durumunda karar Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girecek. Beklentilere göre hurda teşvikinin 2025 yılı sona ermeden yasalaşması öngörülüyor.

HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI 2025

Henüz yasalaşmayan düzenleme ile ilgili çeşitli iddialar konuşulurken şartlar arasında aracın en az 25 yaşında olması yer alıyor. Teşvikin otomobil, kamyonet, minibüs ve bazı motosiklet türleri gibi hafif ticari araçlar için olacağı tahmin edilirken başvuru sahibi ile araç sahibinin aynı olması gerekiyor. Kiralık ve hacizli araçlar teşvik kapsamında yer almayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı lisanslı geri dönüşüm merkezlerine veya noter onaylı teslim noktalarına teslim edilmelidir.

HURDA TEŞVİKİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

25 yaş üstü araçlar için geçerli olacak olan hurda teşviki yasası henüz meclisten geçmedi. Yaklaşık 1 senedir Türkiye'nin gündeminde yer alan konu ile ilişkin şu an için herhangi bir gelişme bulunmuyor. Beklentilere göre ise 2025 yılı bitmeden gelişme yaşanması tahmin ediliyor.