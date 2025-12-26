İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda adrese baskın düzenledi: Gözaltılar var

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor. İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik bir operasyon daha düzenledi.

ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 15 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan ve firari olduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.