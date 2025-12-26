Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda adrese baskın düzenledi: Gözaltılar var

Son dakika haberi: İzmir'de terör örgütü FETÖ'ye yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda adrese baskın düzenledi: Gözaltılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 10:34

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor. İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik bir operasyon daha düzenledi.

ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda adrese baskın düzenledi: Gözaltılar var

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 15 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan ve firari olduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

