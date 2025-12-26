Mısır'da beş katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Mısır'ın Giza vilayetinde paniğe yol açan bir olay meydana geldi. Giza'ya bağlı İmbaba şehrinde Salı günü beş katlı bir bina çöktü. İki gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer, olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ENKAZ ÇALIŞMALARI ELLE YAPILIYOR

Çökme, bitişikteki birkaç binada hasara neden olurken; bu binalar, güvenlik değerlendirmeleri tamamlanana kadar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yetkililer, binanın bulunduğu dar sokağın ağır iş makinelerinin kullanımını engellemesi nedeniyle enkaz çalışmalarının elle yapıldığını belirtti.

Çökmenin nedenini araştırmak üzere, binada ruhsatsız değişiklikler yapılıp yapılmadığı veya inşaat mevzuatının ihlal edilip edilmediği de dahil olmak üzere inceleme yapacak özel bir mühendislik komitesinin görevlendirildiği ifade edildi.