Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

YÖK başkanı resmen duyurdu: Üniversitelerde üç ay yaz tatili kalkıyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, lisans eğitimi için planlanan uygulama hakkında açıklamalarda bulundu. Üniversite eğitiminin 3 yıla indirilmesini öngören uygulamada ders ve krediler korunurken, üçüncü dönem için yaz tatilinin kısaltılması planlanıyor. Alınan kararlar üniversiteler eylülde başlayıp temmuzda kapanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YÖK başkanı resmen duyurdu: Üniversitelerde üç ay yaz tatili kalkıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 10:33

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni sistemin detaylarını duyurdu. Lisans programlarının üç yıla düşürülmesini hedefleyen çalışma hakkında konuşan Özvar, uzun yaz tatillerinin kaldırılmasının gündeme geldiğini belirtti.

YÖK başkanı resmen duyurdu: Üniversitelerde üç ay yaz tatili kalkıyor

DERS VE KREDİ SAYISINDA AZALMA OLMAYACAK

Prof. Dr. Özvar, daha önce yaptığı açıklamada üniversite lisans eğitiminin 2026-2027 akademik yılından itibaren üç yıl olarak planlandığını duyurmuştu. Yeni modelin, ders içerikleri ve kredi sayılarında herhangi bir azaltmaya gidilmeden uygulanacağını vurgulayan Özvar, toplam sürenin kısalmasının farklı bir yöntemle sağlanacağını ifade etti.

ÜNİVERSİTELERDE TATİL DÖNEMİ KISALIYOR

İki dönemin nasıl telafi edileceği merak edilirken, Özvar bu soruya da açıklık getirdi. Öğrencilerin ders ve kredi kaybı yaşamayacağını belirten Özvar, üçüncü dönemin takvime eklenmesi için gerekli sürenin tatil dönemlerinden kısaltılarak oluşturulacağını söyledi.

YÖK başkanı resmen duyurdu: Üniversitelerde üç ay yaz tatili kalkıyor

Planlanan düzenleme hayata geçtiğinde, üniversitelerin 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren eylül ayının başında eğitime başlayıp temmuz ortasında akademik yılı tamamlaması öngörülüyor.

‘BİR SENE İÇERİSİNDE 3 FARKLI SÖMESTR MANTIĞI OLACAK’

Özvar, hazırlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitelerimizle beraber bu alanda çalışmaya başladık. Biz yaz okulları yerine acaba diyoruz yaz aylarını da kullanabileceğimiz bir eğitim sistemi oluşturabilir miyiz? Bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı bilmenizi isteriz. Yani bir sene içerisinde 3 farklı sömestr mantığı olacak.

14 hafta sürüyor bir yarıyıl eğitimi, bunu biraz daha kısaltacağız ancak öğrencilerin alacağı krediyi, yapacağı projeyi azaltmayacağız. Daha yoğunlaşmış bir programlama ile eylül ayında başlayan ve temmuz ayında sona eren bir eğitim planlıyoruz.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzon'da feci kaza! Otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Şiddetli kar yağışı geliyor: Günlerce lapa lapa yağacak
ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.