YÖK başkanı resmen duyurdu: Üniversitelerde üç ay yaz tatili kalkıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni sistemin detaylarını duyurdu. Lisans programlarının üç yıla düşürülmesini hedefleyen çalışma hakkında konuşan Özvar, uzun yaz tatillerinin kaldırılmasının gündeme geldiğini belirtti.

DERS VE KREDİ SAYISINDA AZALMA OLMAYACAK

Prof. Dr. Özvar, daha önce yaptığı açıklamada üniversite lisans eğitiminin 2026-2027 akademik yılından itibaren üç yıl olarak planlandığını duyurmuştu. Yeni modelin, ders içerikleri ve kredi sayılarında herhangi bir azaltmaya gidilmeden uygulanacağını vurgulayan Özvar, toplam sürenin kısalmasının farklı bir yöntemle sağlanacağını ifade etti.

ÜNİVERSİTELERDE TATİL DÖNEMİ KISALIYOR

İki dönemin nasıl telafi edileceği merak edilirken, Özvar bu soruya da açıklık getirdi. Öğrencilerin ders ve kredi kaybı yaşamayacağını belirten Özvar, üçüncü dönemin takvime eklenmesi için gerekli sürenin tatil dönemlerinden kısaltılarak oluşturulacağını söyledi.

Planlanan düzenleme hayata geçtiğinde, üniversitelerin 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren eylül ayının başında eğitime başlayıp temmuz ortasında akademik yılı tamamlaması öngörülüyor.

‘BİR SENE İÇERİSİNDE 3 FARKLI SÖMESTR MANTIĞI OLACAK’

Özvar, hazırlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitelerimizle beraber bu alanda çalışmaya başladık. Biz yaz okulları yerine acaba diyoruz yaz aylarını da kullanabileceğimiz bir eğitim sistemi oluşturabilir miyiz? Bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı bilmenizi isteriz. Yani bir sene içerisinde 3 farklı sömestr mantığı olacak.

14 hafta sürüyor bir yarıyıl eğitimi, bunu biraz daha kısaltacağız ancak öğrencilerin alacağı krediyi, yapacağı projeyi azaltmayacağız. Daha yoğunlaşmış bir programlama ile eylül ayında başlayan ve temmuz ayında sona eren bir eğitim planlıyoruz.”