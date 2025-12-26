31 Aralık okullar yarım gün mü? 2025 resmi günler takvimi

Milyonlarca kişinin gündeminde olan yeni yıl için kısa süre kalırken 31 Aralık okullar yarım gün mü olacak araştırması da yapıldı.

31 ARALIK OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık günü okullarda eğitime tam gün devam edilecek. 31 Aralık günü resmi tatiller takviminde yer almıyor bu nedenle tam gün eğitim yapılacak. Takvime göre 2026 yılının ilk günü olacak olan 1 Ocak resmi tatil olacak.

2 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

2 Ocak günü resmi tatiller takviminde yer almıyor. Buna göre okullarda ve iş yerlerinde normal düzen devam edecek. 1 Ocak resmi tatil olurken 2 Ocak günü herhangi bir tatil karar bulunmamakta.