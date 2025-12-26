Böyle sorumsuzluk görülmedi! Çocuğun yanında silahla havaya ateş eden şahıs kamerada

Kategoriler
Gaziantep Nizip’te bir şahıs küçük bir çocuğun yanında silahla havaya ateş açtı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip ardından sosyal medya üzerinden paylaşan şahıs Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısın evinde yapılan aramada olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Yakalanan şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı.