İsrail'den Lübnan'a hava operasyonu! İranlı komutanı böyle vurdular

İşgalci İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'da hava saldırısı düzenledi. Katliamcı İsrail gerçekleştirdiği saldırıda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü 840. Birlik üyesi Hüseyin Mahmud Marşad el-Cevhari'yi bombaların hedefine koydu.
El-Cevhari'ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırı İsrail İHA'ları tarafından anbean kaybebilirken, Marşad el-Cevhari'nin gerçekleştirilen saldırıda öldürüldüğü duyuruldu.