Hudut hattında kesintisiz devriye! "Onları ne keskin soğuk ne de zorlu arazi durdurabilir"

Erzincan'da bulunan 3’üncü Ordu Komutanlığına bağlık birlikler, zorlu hava şartlarında rağmen hudut hattındaki görevlerine aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Mehmetçiklerin fedakarlığına dikkat çekerek bir paylaşım yaptı. MSB paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetinde. Onları ne kar, ne keskin soğuk ne de zorlu arazi durdurabilir" ifadelerini kullandı.