Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Erzincan'da bulunan 3’üncü Ordu Komutanlığına bağlık birlikler, zorlu hava şartlarında rağmen hudut hattındaki görevlerine aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Mehmetçiklerin fedakarlığına dikkat çekerek bir paylaşım yaptı. MSB paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetinde. Onları ne kar, ne keskin soğuk ne de zorlu arazi durdurabilir" ifadelerini kullandı.