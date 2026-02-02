İslam Memiş'ten 'silkeleyecekler' uyarısı: Elinde altın ve Türk lirası olanlar dikkat!

Kategoriler
Altın ve gümüş tarafındaki 'sonsuz' yükseliş sona erdi! Art arda düşüşlerin ardından 29 Ocak'ta 7.811 lira seviyesini gören gram altın 2 Şubat'ta 6.158 lira seviyesine kadar geriledi. Gram altın şu saatlerde ise 6.492 lira seviyesinden işlem görüyor.
Peki altında düşüş devam edecek mi? Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altınla ilgili öngörülerini paylaştı:
‘ALTIN VE GÜMÜŞTE ÇÖKÜŞ DEVAM EDİYOR’
“Çöküş devam ediyor altın ve gümüş fiyatlarında.
Ons altın uluslararası piyasalarda 5600 dolar seviyesine kadar yükselmişti.
Şu anda 4464 dolar seviyesinde.
Gümüşün ons fiyatı 122 dolar seviyesine kadar yükselmişti.
Şu anda 73 dolar seviyesinde, yüzde 11 civarında yine değer kayıplarının devam ettiğini gözlemliyoruz.
‘ZİRVELERDEN ÇÖKÜŞLERE GELDİK’
Bu yıl bu hareketleri çok göreceğiz.
Her ay bir hikaye göreceğiz.
Ocak ayında zirvelere giriyorduk.
Şubat ayının ilk işlem günü.
Şu anda da çöküşleri izliyoruz.
Bu hikaye böyle devam edecek.
‘KİMSE PARA KAZANMAYI HAYAL ETMESİN’
Yani bu yıl finansal piyasalarda kimse para kazanmayı hayal etmesin.
2026 yılı varlıklara sahip çıkma yılı.
Bu hafta yine küresel ekonomilerde verici anlamında yoğun bir hafta.
Şubat ayının ilk haftası.
Yarın enflasyon verisi açıklanacak.
Yüksek gelmesini bekliyorum.
‘BUGÜN DÜŞER, YARIN ÇIKAR’
Diğer yandan Amerika'da cuma günü tarımdaşı istihdam verisi açıklanacak.
Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
Bunlar önemli gelişmelerdir.
Şu anda fiziki varlıkları olanlarda problem yok.
Yani bugün düşer yara çıkar onlarda problem yok.
‘İFLAS ETTİRİYORLAR’
Bu operasyonlar ETF'lerde yapılıyor. Şu an ekranlarda izlediğimiz bu çöküşler, altın ve gümüş tarafında yaşanan çöküşler, ETF'lerde yani kaldıraçlı işlem yapanları bildiğin şu anda iflas ettiriyorlar.
Yani şu anda benim gözümde altın ve gümüş fiyatları çökmüyor.
Şu anda kaldıraçlı işlem yapan, sanal ortamda kumar oynayanların iflas ettiği bir ekranı görüyoruz.
‘EVLERİNİ SATIP ALTIN ALDILAR’
O yüzden son bir aydır biliyorsunuz, biz sürekli insanları uyarırken Yapmayın, etmeyin dedikçe evini satan, arabasını satan, yatırım yapan birçok insan vardı.
Onlar da psikolojik anlamda buhranlı olduğu bir dönemdeyiz şu anda.
‘DİPLER BİTTİKTEN SONRA GENE YÜKSELECEK’
Bu dipler bittikten sonra şimdi yükselişleri konuşacağız. Bahanesi ne olacak? İran olacak. Bahanesi ne olacak? Fed başkanı olacak. Bahanesi ne olacak? Trump'ın açıklamaları olacak. Bahane çok piyasada bitmez.
Bu sene altın ve gümüş fiyatlarında, gümüş yatırımcısını aynı kripto para piyasasındaki yatırımcılar gibi bildiğin silkeleyecekler.
‘ALTIN İHTİYACI OLAN ELİNİ ÇABUK TUTSUN’
Bu yıl çok önemli bir yıl. 2025 yılının Kasım ayından itibaren bu aya ilişkin yani 2026 yılına ilişkin uyarılarım devam ediyordu.
O yüzden ama şunu da ben özellikle belirtmek istiyorum. İşte bugünlerde bu işi bitirmek lazım.
Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar, onlar da rehavete kapılmasın.
‘SAĞLIKLI BİR PİYASA YOK, DİKKAT ETMEK LAZIM’
Elinde mal olup da böyle zirveleri görenler nasıl bir özgüven içindeydi?
Bu düşüşleri görünce de daha çok düşecek diye özgüvensiz olmamak lazım.
Sağlıklı bir piyasa yok karşımızda.
Teknik olarak yine okunamıyor bu arada, onu da söyleyeyim yani.
Bu manipülasyon piyasası yıl boyunca devam edecek. Her ay farklı bir hikaye göreceğiz.
En güzel yine kasa kazanacak, her zaman olduğu gibi.”