Aç kalan yabani hayvanlar köye indi! O anlar güvenlik kamerasında

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cevizli köyü, son günlerde aç kalan yabani hayvanların uğrak noktası oldu. Bölgedeki yoğun kar nedeniyle doğada aç kalan kurt, çakal, domuz ve vaşak köye indi. Köydeki yaban hayatının hareketliliği güvenlik kameralarına yansıdı. Bölgede kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı, bu nedenle zaman zaman yerleşim yerlerine indiği değerlendiriliyor.