Sigaraya zam geliyor! Tarih ve artış miktarı belli oldu

Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medyada yaptığı açıklama ile sigaraya yeni bir zammın yolda olduğunu açıkladı.

SİGARAYA 5 İLA 10 TL ZAM BEKLENİYOR

Yüksek vergi yüküyle öne çıkan ürünler arasında yer alan sigaraya ilişkin beklentiyi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar, yaptığı açıklamada, "Şubat ayı itibarıyla maliyet ve vergi güncellemeleri kaynaklı sigaraya 5 ₺ ile 10 ₺ arasında bir “geçiş” zammı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.