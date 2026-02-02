Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Sigaraya zam geliyor! Tarih ve artış miktarı belli oldu

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına 5 ila 10 lira zam geleceğini duyurdu. Dündar, şubat ayında "maliyet ve vergi güncellemeleri" yapılacağını belirtti.

Sigaraya zam geliyor! Tarih ve artış miktarı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.02.2026
14:47
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
14:50

Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medyada yaptığı açıklama ile sigaraya yeni bir zammın yolda olduğunu açıkladı.

Sigaraya zam geliyor! Tarih ve artış miktarı belli oldu

SİGARAYA 5 İLA 10 TL ZAM BEKLENİYOR

Yüksek yüküyle öne çıkan ürünler arasında yer alan sigaraya ilişkin beklentiyi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar, yaptığı açıklamada, "Şubat ayı itibarıyla maliyet ve vergi güncellemeleri kaynaklı sigaraya 5 ₺ ile 10 ₺ arasında bir “geçiş” zammı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Sigaraya zam geliyor! Tarih ve artış miktarı belli oldu
ETİKETLER
#zam
#vergi
#Sigarayı Bırakma
#Tekelleşme
#Sigara Fiyatı
#Ekonomi
