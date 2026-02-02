Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yeni haftayla birlikte kampanyalı ürünler, yoğun ilgi görüyor. BİM’de bu hafta cuma günü akıllı saatten, kulaklığa, elektronik ev ürünlerinden, tek fiyat plastik ürünlere onlarca çeşit farklı ürün satışa sunulacak. Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 499 TL, Katlanır Masa 549 TL, Çok Amaçlı Süzgeç 349 TL, Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL, Yaka Mikrofonu 649 TL, Powerbank 499 TL’den satışa sunulacak. BİM 10 Şubat aktüel kataloğunda ise beyaz eşya ürünleri dikkat çekti. Nofrost Buzdolabı 27.900 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 14.900 TL, 4 Programlı Bulaşık Makinesi 13.900 TL olurken 3 Kapaklı Raflı Kahve Köşesi ise 4.190 TL’den müşterileri bekleyecek. Alternatif olarak dolap, mutfak masası, katlanabilir masa satışa sunulacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor
02.02.2026
02.02.2026
saat ikonu 14:32

’de her hafta çarşamba ve cuma günü yeni aktüel ürünler belli oluyor. BİM 6-13 Şubat tarihleri arasında indirime girecek ürünlerin listesini yayımladı. Bu hafta cuma günü 55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 16.900 TL, Akıllı Saat 299 TL, Akıllı Bileklik 299 TL, Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 749 TL, Manyetik Telefon Tutucu 599 TL, Tablet Telefon Standı 175 TL olacak. Özellikle yeni evlenecek çiftlere özel ev ürünlerinde kampanyalar belli oldu. İstasyon Ütü 3.450 TL, Çay Makinesi 1.490 TL, Personal Blender 999 TL, Dikey Süpürge 1.390 TL, Saç Kurutma Makinesi 790 TL, Saç Düzleştirici Tarak 790 TL, Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.590 TL ve Vücut Bakım Seti 399 TL’den reyonlarda olacak. İşte, BİM 6-13 Şubat aktüel kataloğu…

BİM 6 ŞUBAT CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 16.900 TL

43 İnç Full Hd Google Televizyon 9.290 TL

Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 749 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL

Yaka Mikrofonu 649 TL

Akıllı Saat 299 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

Akıllı Bileklik 299 TL

Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 649 TL

Manyetik Telefon Tutucu 599 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

Masaüstü Tripod 399 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

İstasyon Ütü 3.450 TL

Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

Personal Blender 999 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

Çay Makinesi 1.490 TL

Mini Ütü 699 TL

Saç Maşası 790 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

Saç Düzleştirici Tarak 790 TL

Elektrikli Diş Fırçası 899 TL

Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 499 TL

Katlanır Masa 549 TL

Fotoğraf Çerçevesi 149 TL

Çok Amaçlı Süzgeç 349 TL

BİM 10 OCAK ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

9 Kg Çamaşır Makinesi 14.900 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 13.900 TL

NoFrost Buzdolabı 27.900 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

Çamaşır Kurutma Makinesi 12.900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 13.900 TL

Elektrikli Güveç 1.190 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

3 Kapaklı Raflı Kahve Köşesi 4.190 TL

3 Kapaklı Raflı Kahve Köşesi Beyaz 4.190 TL

Çok Amaçlı Dolap 1.390 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

Yuvarlak Mutfak Masası 2.890 TL

Mutfak Masası 2.690 TL

Katlanabilir Masa 3.190 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

BİM 13 ŞUBAT CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

65 İnç Ultra Hd Google Televizyon 32.990 TL

43 İnç Full HD Qled Android Televizyon 13.490 TL

Akıllı Cep Telefonu 9.350 TL

Sürgülü Aspiratör 1.590 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

El Blenderı Siyah 790 TL

Doğrayıcı 1.190 TL

Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 649 TL

Siyah Nokta Temizleyici 329 TL

Şarjlı Kaş Düzeltici 450 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

Diş Fırçası Çeşitleri (Elektrikli) 690 TL

Yüz Masaj Cihazı 699 TL

Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 590 TL

Yumak Çeşitleri 119 TL

Çelik Sahan Seti 1.150 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

Çelik Derin Tencere 569 TL

Çelik Karnıyarık Tencere 719 TL

Kapaklı Kavurma Sacı 529 TL

Çok Amaçlı Kamp Bıçağı 599 TL

Kancalı Askı Raylı Sepet 179 TL

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

Çok Amaçlı Kamp Aleti 829 TL

Banyo Seti 149 TL

18 Parça Rölyefli Porselen Takımı 1.350 TL

Kalp Şekilli Döküm Tencere 1.490 TL

