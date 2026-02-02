BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Çelik tencere seti, set üstü ocak, akıllı cep telefonu ve televizyon geliyor

BİM’de her hafta çarşamba ve cuma günü yeni aktüel ürünler belli oluyor. BİM 6-13 Şubat tarihleri arasında indirime girecek ürünlerin listesini yayımladı. Bu hafta cuma günü 55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 16.900 TL, Akıllı Saat 299 TL, Akıllı Bileklik 299 TL, Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 749 TL, Manyetik Telefon Tutucu 599 TL, Tablet Telefon Standı 175 TL olacak. Özellikle yeni evlenecek çiftlere özel elektronik ev ürünlerinde kampanyalar belli oldu. İstasyon Ütü 3.450 TL, Çay Makinesi 1.490 TL, Personal Blender 999 TL, Dikey Süpürge 1.390 TL, Saç Kurutma Makinesi 790 TL, Saç Düzleştirici Tarak 790 TL, Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.590 TL ve Vücut Bakım Seti 399 TL’den reyonlarda olacak. İşte, BİM 6-13 Şubat aktüel kataloğu…

BİM 6 ŞUBAT CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 16.900 TL

43 İnç Full Hd Google Televizyon 9.290 TL

Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 749 TL

Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL

Yaka Mikrofonu 649 TL

Akıllı Saat 299 TL

Akıllı Bileklik 299 TL

Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 649 TL

Manyetik Telefon Tutucu 599 TL

Masaüstü Tripod 399 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

İstasyon Ütü 3.450 TL

Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

Personal Blender 999 TL

Çay Makinesi 1.490 TL

Mini Ütü 699 TL

Saç Maşası 790 TL

Saç Düzleştirici Tarak 790 TL

Elektrikli Diş Fırçası 899 TL

Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 499 TL

Katlanır Masa 549 TL

Fotoğraf Çerçevesi 149 TL

Çok Amaçlı Süzgeç 349 TL

BİM 10 OCAK ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

9 Kg Çamaşır Makinesi 14.900 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 13.900 TL

NoFrost Buzdolabı 27.900 TL

Çamaşır Kurutma Makinesi 12.900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 13.900 TL

Elektrikli Güveç 1.190 TL

3 Kapaklı Raflı Kahve Köşesi 4.190 TL

3 Kapaklı Raflı Kahve Köşesi Beyaz 4.190 TL

Çok Amaçlı Dolap 1.390 TL

Yuvarlak Mutfak Masası 2.890 TL

Mutfak Masası 2.690 TL

Katlanabilir Masa 3.190 TL

BİM 13 ŞUBAT CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

65 İnç Ultra Hd Google Televizyon 32.990 TL

43 İnç Full HD Qled Android Televizyon 13.490 TL

Akıllı Cep Telefonu 9.350 TL

Sürgülü Aspiratör 1.590 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL

El Blenderı Siyah 790 TL

Doğrayıcı 1.190 TL

Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 649 TL

Siyah Nokta Temizleyici 329 TL

Şarjlı Kaş Düzeltici 450 TL

Diş Fırçası Çeşitleri (Elektrikli) 690 TL

Yüz Masaj Cihazı 699 TL

Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 590 TL

Yumak Çeşitleri 119 TL

Çelik Sahan Seti 1.150 TL

Çelik Derin Tencere 569 TL

Çelik Karnıyarık Tencere 719 TL

Kapaklı Kavurma Sacı 529 TL

Çok Amaçlı Kamp Bıçağı 599 TL

Kancalı Askı Raylı Sepet 179 TL

Çok Amaçlı Kamp Aleti 829 TL

Banyo Seti 149 TL

18 Parça Rölyefli Porselen Takımı 1.350 TL

Kalp Şekilli Döküm Tencere 1.490 TL