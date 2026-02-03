AK Parti'den emeklileri heyecanlandıran açıklama: İyileştirme çalışmaları var

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenlendi.

"EMEKLİLER BAŞ TACIMIZ"

AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın emekli maaşlarıyla ilgili tepki çeken sözlerini değerlendiren Akbaşoğlu, "İkili sohbet esnasında bir şeyler söylüyor. Herkesin kendi kişisel yaşantısına ilişkin. Bunlar genellenemez. Kendisi hangi bağlamda söylediğine ilişkin açıklama yaptı kamuoyuna zaten. Mersin vekilinin söylediği asla emeklilere yönelik değil, muhalefetin bunu istismara dönük hal, hareketleri ve söylemlerine ilişkin. Bunun ayrımını yapmamız lazım. Muhalefetin siyaset tarzına ilişkin bir söylem. Emekliler baş tacımızdır." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemiyle ilgili son durumu aktaran AK Partili Akbaşoğlu, emekli bayram ikramiyelerinde zam olup olmayacağına ilişkin de konuştu.

"VATANDAŞLIK MAAŞI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Akbaşoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"2025 bütçe görüşmelerinde söyledik, Cevdet Yılmaz Bey de konuşmalarında ifade etmişti, GETAD diye kısalttığımız, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Ona göre bir kriter belirlenecek. Mesela bir haneye bir maaş geliyor, 10 tane kirada yeri var, geçim derdi olmayan bir insan bu ayrı. Geçim derdi olan bir insan var, ona nasıl destek verebiliriz, 'bu sistemin doneleri ne olmalıdır'a dönük konuşmalar yapılıyor. Sadece emeklilerle sınırlı değil, toplumun bütün kesimlerine ilişkin yoksulluk sınırıyla ilgili bir sınır belirlenecek, hane halkı bağlamında bir tamamlama olacak. Gerekirse bunlarla ilgili kanuni düzenlemeler yaparız. Bunlar üzerine çalışılıyor.

EMEKLİLERE MÜJDE: İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VAR

Emeklilerimiz başta olmak üzere tüm toplum kesimlerine ilişkin böyle bir iyileştirme çerçevesinde bakıyoruz. Çalışmalar var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in koordinatörlüğünde bakanlarımız, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, parti genel merkezimiz, kabinemiz ve grubumuzda buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bunun detaylarını kamuoyuyla da paylaşacağız."