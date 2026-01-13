2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kulislere sızan rakam belli oldu: En az 10 bin TL cepte

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ ALTINDA KALMAYACAK

Bayram ikramiyelerine yapılacak zammın en düşük emekli maaşında yapılan artışın altına düşmeyeceği belirtiliyor. Buna göre; yüzde 18,48 oranında artış yapılması halinde 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 4 bin 740 TL'ye yükselecek. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18,6 oranında bir artış yapılması halinde ise bu rakam 4 bin 744 TL olacak.