2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kulislere sızan rakam belli oldu: En az 10 bin TL cepte

2026 yılı asgari ücret ve emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte gözler şimdi de bayram ikramiyesi tutarına çevrildi. 2 formülün konuşulduğu bayram ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakam belli oldu. İşte bayram ikramiyesi ve hesaplara yatırılacağı tarih...
2026 yılı SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,6 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ise hükümet tarafından yüzde 18,48 zamla 20 bin TL'ye çıkarıldı. Şimdi ise emekli bayram ikramiyesi için ödenecek tutar merak konusu oldu. İlk kez 2018 yılında 1000 TL ile başlayan bayram ikramiyesi ödemeleri, geçen sene 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. 2026 yılı artışına ilişkin ilk rakamlar geldi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ ALTINDA KALMAYACAK
Bayram ikramiyelerine yapılacak zammın en düşük emekli maaşında yapılan artışın altına düşmeyeceği belirtiliyor. Buna göre; yüzde 18,48 oranında artış yapılması halinde 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 4 bin 740 TL'ye yükselecek. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18,6 oranında bir artış yapılması halinde ise bu rakam 4 bin 744 TL olacak.
MİLYONLARIN GÖZÜ BAYRAM İKRAMİYESİNDE
Şubat ayında başlayacak Ramazan ayı ile birlikte milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin hükümet tarafından önemli oranda artış yapılmasını bekliyor.
KULİSLERDE 2 RAKAM KONUŞULUYOR
Ancak kulislerde Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri konusunda iki rakam üzerinde duruluyor. Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre; bu yıl artışın 1000 ila 1500 TL arasında olabileceği konuşuluyor.
2026 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Alınan bilgilere göre; bu yıl bayram ikramiyelerinin 5 bin TL ya da 5 bin 500 TL'ye çıkabileceği yönünde iki rakam gündemde. Fakat ağırlıklı görüş ikramiyenin 5 bin TL olacağı yönünde.
Ekonomi yönetimi bayram ikramiyelerinin bütçe üzerindeki yüküne dair etki analizi hazırlıyor. Ortaya çıkacak mali yük senaryolarına göre hükümet bayram ikramiyelerindeki artışında son kararı verecek.
EN AZ 10 BİN TL CEPTE
Böylece 2026 yılı içinde emeklilerin cebine Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde toplamda 10-11 bin TL arasında ikramiye girecek.
2026 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat'ta, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlayacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.
Normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan BAĞ-KUR'lular 9 Mart Pazartesi, Emekli Sandığı emeklileri 10 Mart Salı günü ikramiyelerini alacak.
SSK emeklileri ise 3 gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart Çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.
26 Mayıs Salı gününe denk gelen arife ile başlayan Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs tarihleri arasında 4 tam gün olarak idrak edilecek. Bayram ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında yatırılabileceği belirtiliyor.