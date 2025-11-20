Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Dar gelirlilere 'vatandaşlık maaşı' geliyor: Her aileye bir asgari ücret desteği

AK Parti hükümeti, dar gelirli ailelere yönelik 'vatandaşlık maaşı' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Geliri asgari ücretin altında kalan ailelere destek sağlanacak. Gelecek yıl ilk olarak pilot şehirlerde uygulamaya geçirilerek olan proje, daha sonra Türkiye geneline yayılacak.

AK Parti'nin 2023 seçimleri öncesinde gündeme getirdiği 'vatandaşlık maaşı' uygulaması, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek.

HER AİLEYE BİR ASGARİ ÜCRET

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği ‘Vatandaşlık maaşı’ uygulaması ile her ailenin en az seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor.

Dar gelirlilere 'vatandaşlık maaşı' geliyor: Her aileye bir asgari ücret desteği

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Program kapsamında geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek verilmesi amaçlanıyor. Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Bir yandan da bu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler sağlanacak.

Dar gelirlilere 'vatandaşlık maaşı' geliyor: Her aileye bir asgari ücret desteği

2026'DA PİLOT ŞEHİRLERDE BAŞLAYACAK

2026 yılında başlatılacak uygulama, ilk önce pilot olarak seçilen kentlerden başlatılacak. Daha sonra Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının alt yapısı oluşturulacak.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programında, sisteminin gözden geçirilecek, iş gücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacağı belirtiliyor.

Dar gelirlilere 'vatandaşlık maaşı' geliyor: Her aileye bir asgari ücret desteği

PROJEYİ MHP DE DESTEKLİYOR

Diğer yandan, vatandaşlık maaşına benzer bir proje MHP tarafından da gündeme getirilmişti. MHP Konya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Parti olarak bir proje hâline getirdiğimiz asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve belirlenen gelir seviyesine erişene kadar ailelere asgari gelir desteği verilmesi uygulamasının hayata geçirilmesi görüşündeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Benzer projenin birçok ülkede 'vatandaşlık temel geliri', 'garanti edilmiş' gelir gibi farklı isimlerle uygulandığını belirten Kalaycı, "Mevcut sistemin asgari gelir desteği uygulamasına dönüştürülmesi hâlinde asgari gelir seviyesiyle hane halkı geliri arasındaki fark kadar tutar vatandaşlarımızın banka hesaplarına her ay düzenli yatırılacak, böylelikle hakkaniyete uygun, hak temelli bir sistem yerine getirilecektir" diye konuştu.

