Asgari ücret zammı için merak edilen soruya cevap! Uzman isim rakam verdi: Yüzde 1 bile etkilemiyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yaklaşan toplantıları öncesi zam oranına ilişkin yeni yorumlar dikkat çekiyor. Asgari ücretliden memuruna kadar milyonlarca vatandaş yeni yıldaki zam oranlarına odaklandı. Hükûmet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek komisyon toplantıları öncesinde farklı zam senaryoları gündeme geliyor.

Sabah’ta yer alan detaylara göre milyonların gözü Ocak ayındayken uzman isim Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı bir YouTube yayınında konuştu.

TÜRK-İŞ PAZARLIK MASASINDA OLMAYACAK

Bayram, TÜRK-İŞ'in pazarlık masasında bulunmayacağını hatırlatarak, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

"Türk-İş başkanı sadece oransal zamma odaklanmış bir şekilde hareket ettiği için diğer yan hakları kaçırabiliyor. Asgari ücretinin işte gelir vergisinden istisna edildi. Asgari ücretli için büyük bir devrimdi. Asgari ücret ne kadar artırırsanız artırın alım gücü yükselmezse bu artışların hiçbir önemi önemi yok. Yani gördük son 3 senedir yapılan artışlarda maalesef Temmuz'da artış yapılmamasına rağmen alım gücü tam olarak korunamadığı için bu eridi. Şimdi baktığımızda 22.104 TL'nin önemli bir kısmı eridi. Çünkü bizim şu andaki enflasyon %32 yıllıkta. Yani aslında alınan ücretlerin %25'i eridi."

"BU SENE ZOR GEÇECEK"

Asgari ücretin 7 milyon kişiyi etkilediğini belirten Bayram, "Aslında bu ücret 7 milyon kişi tamamen asgari ücretli değil. Asgari ücretten daha fazla maaş alanlar var. O yüzden bu sene biraz zor geçecek asgari ücret" sözlerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK?

Bayram, yüzde 30'luk bir zammın yapılabileceğini belirterek, "30 bin TL'ye gelmesi mümkün ama asgari ücrette ama %30'luk artış şu anda daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Gönül ister ki asgari ücret 50 bin TL olarak belirlensin. Alım gücü korunsun. Ama şu anda dezenflasyon sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONU ETKİLİYOR MU?

Asgari ücretin enflasyonu tetikleyip tetiklemediği sorusuna yönelik ise Bayram, "Bana kalırsa etkilemiyor. Yüzde 1 bile etkisi yok. Bunun bilimsel olarak ölçülebilen bir veri de yok. Ama burada olan zaten çalışanı oluyor. Şimdi dediler ki '2025 Temmuz'da asgari ücret zammı yapmayalım' Bakın enflasyon hızlı bir şekilde düştü mü? Düşmedi. Bunun yerine vatandaşın alım gücü azaldı" şeklinde konuştu.