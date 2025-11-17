Menü Kapat
Asgari ücrete yeni zam formülü! Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor

Kasım 17, 2025 15:04
1
ASGARİ ÜCRET

Yeni yıl yaklaşırken herkesin maaşını etkileyecek olan asgari ücret zam oranı da gündemde yer almaya devam ediyor. Asgari ücret zammı için Ankara kulislerinde yeni iddialar dolaşıyor. 
 

2
Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı güne çevrildi. Ancak toplantılar öncesinde 2026 asgari ücret için rakamlar ve tahminler konuşulmaya devam ediliyor. İşte konuşulan asgari ücret formülleri..
 

3
ORTA YOL FORMÜLÜ MASADA

ORTA YOL FORMÜLÜ MASADA

Show Haber'de yer alan habere göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce Ankara kulisleri hareketlendi. TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına oturup oturmayacağı netlik kazanmazken Ankara kulislerinde asgari ücret için yine 'orta yol formülü'nün konuşulduğu aktarıldı.
 

4
Asgari ücret zam oranı

Asgari ücret zam oranı gerçekleşen enflasyona göre mi yoksa hedeflenen enflasyona göre mi belirlenecek? Asgari ücretli bu sene de gelen veriler doğrultusunda hesap kitap yapmaya başladı. Merkez Bankası tahminleri ya da orta vadeli programın hedefleri, vatandaşın hesabını etkiliyor.
 

5
GERÇEKLEŞEN VE HEDEFLEN ENFLASYONUN ORTASI

GERÇEKLEŞEN VE HEDEFLEN ENFLASYONUN ORTASI

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı ve orta yol formülü öne çıkmıştı. Yani hedef enflasyonla gerçekleşen enflasyonun ortası. 
 

6
Orta vadeli program

Bu yılın rakamlarına da bakıldığında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32 seviyesinde. Orta vadeli programın 2026 yılı için enflasyon tahmini ise yüzde 16 seviyesinde.

 

7
YÜZDE 25 ZAM GELEBİLİR

YÜZDE 25 ZAM GELEBİLİR

Yani asgari ücrette yine bu iki tahminin ortası bulunursa milyonların zam oranının yüzde 25 seviyesinde olacağı belirtildi. Bunun da yeni asgari ücretin 27 bin 500 TL olması anlamına geldiği belirtildi.

 

8
Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında mesaiye başlayacağı aktarılırken yeni yıla doğru yine yeni formüllerin gündeme gelmesi bekleniyor.

 

