Asgari ücrete yeni zam formülü! Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor

YÜZDE 25 ZAM GELEBİLİR

Yani asgari ücrette yine bu iki tahminin ortası bulunursa milyonların zam oranının yüzde 25 seviyesinde olacağı belirtildi. Bunun da yeni asgari ücretin 27 bin 500 TL olması anlamına geldiği belirtildi.