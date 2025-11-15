Asgari ücret zammı için net rakam verdi! Filiz Eryılmaz'dan çok kritik açıklama

"Eğer tüm kesimlerin elini taşın altına koyduğu dengeli bir süreç işletilirse, hem enflasyonla mücadele daha etkili olur hem de toplumsal uzlaşı ve barış daha sağlam olur" diyen Eryılmaz, aksi halde en büyük yükün yine düşük gelirli ve dar gelirli kesimlerde kalacağı konusunda uyardı.