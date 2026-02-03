Kayak yaparken kask takmayanlar cezayı yedi! Drone tespit etti, jandarma durdurdu

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlar, jandarmanın drone kamerasına yakalandı. Kayak yaparken kask takmayan 40 şahsa 148 bin 200 TL ve çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan 17 şahsa 62 bin 985 TL idari para cezası uygulandı.