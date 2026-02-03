Güneş tutulması ne zaman Türkiye’den izlenebilecek mi?

Güneş tutulması tarihi, saat bilgileri ve canlı izleme noktaları, gök olayları ve astrolojiyi yakından takip edenler tarafından yakından mercek altına alındı.

Güneş tutulması yılda 2 ila beş defa gerçekleşir.

Halkalı Güneş tutulması ise Şubat ayı içerisinde yaşanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Halkalı Güneş tutulması, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 19.46'da meydana gelecek.

17 Şubat Halkalı Güneş Tutulması, ülkemizden görülemeyecek. Yalnızca Antarktika üzerinde izlenebilecek.

Arjantin ve Şili'nin en güney ucundan ve Güney Afrika'nın büyük bir bölümünden (Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar dâhil) gözlemlenebilecek.