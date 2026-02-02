Antalya'da 10 kişinin öldüğü yolda yine aynı firma, aynı hız!

Antalya–Isparta Karayolu'nda 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci trafik kazası sonrası aynı rotada yine aynı firmanın aşırı hızlı ilerleyişi kaydedildi. Buzlu firmasına ait otobüsün ilerleyiş anları Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu yakınlarında geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı otobüs kazasının meydana geldiği güzergaha çok yakın bir noktada kaydedildi. Görüntüyü kaydeden vatandaş, yaşanan duruma tepki göstererek, "110'la gidiyoruz, bu otobüsün arkasında olmamıza rağmen yine de ona yetişemiyoruz. Kuralların dışında gidiyoruz ama gene de yetişemiyoruz" dedi.