Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da bugün saat 10.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Bir yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde yoldan çıkarak devrilip, sürüklenerek şarampole yuvarlandı.
Feci kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin yaptığı açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kaza yerinde sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor...
Son dakika haberinin detayları gelecek...