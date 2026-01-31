İzmir'de yürek yakan olay! Sahilde küçük çocuk bedeni bulundu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'in Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'nde sahilde erkek çocuk bedeni bulundu. Bölgede yaşayanlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Yapılan ilk tespitlerde, cesedin 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğu belirlendi.
Cansız beden, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı olayla ilgili adli tahkikat başlattı.