İzmir'de yürek yakan olay! Sahilde küçük çocuk bedeni bulundu

İzmir'in Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'nde sahilde erkek çocuk bedeni bulundu. Bölgede yaşayanlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgede inceleme yaptı.

5-6 YAŞLARINDA ERKEK ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Yapılan ilk tespitlerde, cesedin 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğu belirlendi.

Cansız beden, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı olayla ilgili adli tahkikat başlattı.