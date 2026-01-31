Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme: Aileyi tehdit eden 1 şüpheli daha yakalandı!

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak üzerinde bulunan bir kafeden çıkan iki grup arasında "yan bakma" sebebiyle sözlü tartışma yaşanmıştı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, 15 yaşındaki E.Ç., yanında taşıdığı sustalı bıçakla lise öğrencisi Atlas Çağlayan’ı ağır yaralamış; Çağlayan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası suç aletiyle yakalanan E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

TEHDİT MESAJLARI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cinayetin yankıları sürerken, Atlas Çağlayan’ın ailesine sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderildiği belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, mesajları gönderen şüphelilerden bir kişinin kimliği tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçlerinin takibi sonucu, 19 yaşındaki şüpheli M.Y.K.’nın Diyarbakır’da olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.Y.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli sürecin genişletilerek devam ettiği bildirildi.